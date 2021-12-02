Эктор Хименес-Браво об интимной жизни: Предлагали лишить девственности и секс втроем

Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что секс без брака – это личное дело каждого. Впрочем, он это не совсем одобряет. Кстати, недавно шоумен Антон Мухарский рассказал о сексе с женой в публичных местах.
По словам Эктора, в его опыте было немало предложений от девушек – они сами проявляли инициативу по отношению к нему. При этом шеф-повару не всегда такая затея нравилась, ведь он сам стремится добиваться женского сердца.
Для меня очень важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушки, а не когда она уже сразу на все готова и сама инициирует. Знаете, так сказать, девушка должна "сдаться" мужчине, подыграть ему. Ведь процесс знакомства, флирт – это игра, – поделился мнениями Хименес-Браво.
Далее по теме
По мнению Эктора, женщина должна дать мужчине поиграть в эту игру, прочувствовать интригу и добиться ее.
Также Хименес-Браво вспомнил, что когда-то девушки предлагали ему секс втроем, а одна даже захотела, чтобы он лишил ее девственности.
Мне предлагали секс втроем, лишить девственности, просили увезти в аэропорт и сделать все что угодно, секс-вечеринки, оргии, даже предлагали деньги за секс. Но для меня важны очень чувства и связь между партнерами, – подчеркнул повар.
Эктор добавил, что важно "знать человека, пытаться ему угодить, найти все ключи к нему и общий ритм". В то же время он считает, что самый лучший секс происходит тогда, когда "вы и любите, и дружите, и хотите друг друга".
Фолловеры одобрили мнения Эктора и отметили, что на первом месте все-таки должна быть любовь:
- Неужели еще остались мужчины романтики?
- Я с вами согласна, у меня на первом месте любовь.
- Правильно, нужно попробовать все.
- Я думала, таких мужчин уже нет.
Читайте также:
- Нина Матвиенко рассказала, как ее подводил мужчина и почему живут отдельно: Попросила, чтобы он меня бросил.
- Секс был пара раз в день четыре месяца – Уилл Смит о начале романа с женой.