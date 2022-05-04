Эктор Хименес-Браво сравнил рашистов с мафией Пабло Эскобара: это полный беспредел и ужас

Звездный кулинар говорит, что оккупанты значительно жестче и циничнее бандитов колумбийского наркобарона

Эктор Хименес-Браво назвал россиян варварами / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво очень болезненно переживает за Украину, которая за последние 13 лет проживания стал его родным домом . Кулинар говорит, что он путешествовал по всему миру и никогда не мог подумать, что такая война вообще возможна.

В Instagram колумбиец опубликовал пост, в котором сравнил свои эмоции от этой войны с событиями в Колумбии, когда в стране орудовала мафия Пабло Эскобара.

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По словам Хименеса-Браво, во времена известного наркобарона в его родной стране творился полный беспредел и ужас, и он лично пережил это.

Я сравнил свои ощущения от этой войны с событиями в Колумбии, когда там была мафия Пабло Эскобара. Когда-то давно эти бандиты вывезли меня в лес и избили почти до смерти, бросив там. Там творился полный беспредел и ужас, – вспомнил кулинар.

Однако, как заявляет Эктор, даже тот ужас нельзя сравнить с тем, что творит путинская армия в Украине.

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Это некий геноцид и Гитлер в 21 веке, – подчеркнул шеф-повар.

По словам Хименеса-Браво, весь современный развитый мир работает для высокой миссии, духовно развивается, снимает кино, обсуждает картины, историю, но не Россия.

И кто мог подумать, что появятся варвары, которые начнут войну в 2022 году. Будут насиловать детей, женщин, убивают бабушек и дедушек, мирных жителей, мужчин. Что будут бомбить города. Гребанные фашисты просто убивают частицу меня, часть Украины, – высказался Эктор.

Кулинар утверждает, что украинский народ показал всю свою смелость и непобедимость за это время. Весь мир на нашей стороне.

Эктор Хименес-Браво уверен, что мы победим, если удержим наше единство и не будем своими словами его разрушать.

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Сейчас не время ссориться и обсуждать какие-то негативные вещи. Критиковать власть, мужчин, которые работают, а не воюют, делить Украину на Запад и Восток. Те, кто это делает – помогает врагу, – добавил кулинар.

Раньше Эктор Хименес-Браво объяснял всю суть сегодняшней российской элиты, которая молчит о войне в Украине и поддерживает кровавую путинскую политику.