Эктор Хименес-Браво впервые показал фото с новой девушкой

Известный кулинар в День святого Валентина решил рассекретить новые отношения

Эктор Хименес-Браво опубликовал селфи с новой девушкой / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво не очень любит обсуждать свою личную жизнь. Он признается, сейчас счастлив в новых отношениях, но имя избранницы не спешит раскрывать. Правда, в День святого Валентина Эктор все-же решил опубликовать романтическое фото с девушкой.

Да, обещал не постить. Но, просто оставлю это здесь.Всех с праздником, будьте любимы и счастливы

Эктор Хименес-Браво опубликовал фото с новой девушкой / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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В комментариях подписчицы уже успели отреагировать на новое фото известного шеф-повара.

"Уххх, сердце не одиноко. Я рада. Счастья"

"Урааа! Всего самого хорошего!"

"Ооо,жаришка"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

К слову, в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" Эктор Хименес-Браво признался, свою вторую половинку может назвать идеальной – у них совпадают цели, желания и понимание будущего.

Сейчас я счастлив в отношениях. Я не раскрываю их, потому что в прошлом был такой прецедент, когда это очень негативно повлияло на отношения. Настанет момент, когда мы перестанем скрываться от поклонников, но всему свое время

Ранее Эктор Хименес-Браво рассказал о самом неожиданном подарке, который сделала ему избранница на 50-летие.