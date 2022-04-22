Эктор Хименес-Браво впервые за долгое время показал возлюбленную: фото

Эктор Хименес-Браво, который активно сейчас занимается волонтерской деятельностью, решил поделиться новым фото своей возлюбленной. Как отметил кулинар, многим сейчас знакомо, что такое быть в разлуке со своим любимым человеков.
Скучаю. Отношения на расстоянии – настоящее Украины для многих котиков. Орки проклятые, – подписал фото в Instagram Эктор.
Отметим, Эктор Хименес-Браво не очень любит обсуждать свою личную жизнь. Он признается, сейчас счастлив в новых отношениях, но имя избранницы не спешит раскрывать.
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К слову,ранее в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" Эктор Хименес-Браво признавался, свою вторую половинку может назвать идеальной.
Сейчас я счастлив в отношениях. Я не раскрываю их, потому что в прошлом был такой прецедент, когда это очень негативно повлияло на отношения. Настанет момент, когда мы перестанем скрываться от поклонников, но всему свое время
Ранее Эктор Хименес-Браво высказался о российских звездах, которые молчат о войне в Украине.