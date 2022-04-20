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Эктор Хименес-Браво высказался о российских звездах: Какая страна, такая и элита

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 10:12
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Шеф-повар объяснил всю суть сегодняшней российской элиты, которая молчит о войне в Украине или поддерживает кровавую путинскую политику

Колумбиец Эктор Хименес-Браво уже давно живет и работает в Украине, а в интервью сайту "Сегодня" шеф-повар признался, что полностью ощущает себя украинцем и готов отстаивать интересы страны.

Помимо волонтерской деятельности, Эктор ведет информационную войну против российской пропаганды в социальных сетях.

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В своем Instagram кулинар высказал свое мнение о российских звездах, которые поддержали или умолчали войну в Украине.

Узнаваемость – это ответственность! Хотел стать звездой? Стал? Будь добр неси ответственность, ты лидер мнений. Или ты ещё этого не понял? Это твоя обязанность перед аудиторией, – написал шеф. – Что случилось с элитой русского народа? Бояться или не хватает мозгов понять?

По мнению Хименес-Браво, сейчас все элита в РФ делится на три типа: первые те, кто прогнулся под власть и в страхе молчат, вторые – жалкие пропагандисты, третьи – те, кто до сих пор не понял, что происходит на самом деле.

Элитам нельзя молчать. Они должны объяснить людям, что нападать на чужую страну, бомбить города, насиловать и убивать мирных жителей – это полное дно цивилизации. Это скотство. Даже не знаю что хуже из этого всего. Быть тупым, продажным или с**куном? В любом случае, они все понесут ответственность. Кто-то уже, кому-то ещё предстоит понять цену своего молчания или поддержки войны. Какая страна, такая и элита... – отметил Эктор.

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Ранее в эксклюзивном интервью Никита Добрынин рассказал о службе в территориальной обороне.

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Мария Коробова
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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