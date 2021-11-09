Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин

Безос vs Ди Каприо

Игра в кальмара 2

Новый Холостяк

Ротару и Крым

Шоу "Маска". Сезон 2

Хайек и призраки
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

El Кравчук с картонками в руках вышел в центр Киева, чтобы напомнить о себе

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 22:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитый в 90-е годы украинский певец EL Кравчук, который на много лет приостановил свою концертную деятельность, решил публично заявить, что он намерен снова петь для поклонников
El Кравчук спародировал известный мем, чтобы напомнить о себе
El Кравчук спародировал известный мем, чтобы напомнить о себе / Фото: Facebook

Сейчас исполнителю 44 года. Он давно прекратил музыкальную карьеру – сразу же после расторжения договоренности со своим продюсером Евгением Рыбчинским из-за творческих разногласий.

С тех пор в публичном пространстве исполнителя не было видно, но все это время он все же продолжал выступать для небольшой публики на корпоративах. Недавно певец решил вернуться на большую сцену, выпустил альбом "Порошок от любви" и намерен устроить масштабный тур по украинским городам.

Реклама

Но прежде, чем это сделать El Кравчук придумал нестандартный способ напомнить о себе слушателям. Для этого артист взял большой картонный лист и написал на нем разные фразы – от своих хитовых строчек до заявлений, что он был, есть и будет. Подняв картонку над головой El Кравчук сделал снимки в разных точках столицы, затем опубликовав их на своей Facebook-странице.

Ответ на вопрос: "Где пропадал El Кравчук 10 лет?", – подписал публикацию артист.

Фото: Facebook

Таким образом звезда 90-х спародировал смешной мем Сета Филлипса – парня из Нью-Йорка, который также фотографируется с табличками, на которых пишет иронические фразы о наболевшем. Например, "прекратите постить видео с концертов" или "хватить фоткать свою еду".

Фото: Instagram

Читайте также:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять