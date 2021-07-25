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Елена Кравец объяснила, почему снималась в шоу с поломанной ногой

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
25 июля, 09:32
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В начале июля актриса Елена Кравец получила травму дома. Несмотря на перелом, она не отказалась от работы и снималась в популярном шоу с поломанной ногой
Елена Кравец снималась в шоу с поломанной ногой
Елена Кравец снималась в шоу с поломанной ногой / Фото: instagram.com/lennykravets

Популярная ведущая и актриса Елена Кравец запуталась в собственных штанах и ударилась о косяк двери. В результате этого она сломала ногу. Но травма не заставила звезду отказаться от работы – Кравец приняла участие в съемках популярного шоу.

По словам Елены, уже несколько раз она пропускала съемки по разным причинам. Поломанная нога могла стать одной их таких, но Кравец решила не бросать работу.

В прошлом году у меня был ковид, они снимали без меня, 5 лет назад у меня была двойня, они снимали без меня. Ну что же такое, что же ты за актриса такая? Я еще никогда так не чувствовала себя, никогда не выходила на костылях на сцену, – поделилась артистка в программе "Светская жизнь".

Она отметила, что в коляске ее персонаж уже появлялся на сцене – это была Юлия Тимошенко, но на костылях – нет. "Все когда-то бывает впервые и, дай Бог, в последний раз", – резюмировала Елена Кравец.

Елена Кравец выступала с поломанной ногой / Фото: кадр из видео

К слову, у Кравец перелом плюсневой кости. Травму артистка получила даже не в результате падение, а из-за удара.

Я запуталась в собственных широких шелковых штанах, споткнулась и ударилась о косяк двери. Я даже не упала. Я просто очень сильно ударилась о косяк. Через 15 минут появился отек, нога стала неприятного цвета, – рассказывала телеведущая ранее.

Ранее СМИ показали, как выглядит дом Елены Кравец. В коттеджном поселке, где проживает актриса, всего 17 участков без заборов. Территория надежно охраняется: есть пост на въезде и охрана на набережной.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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