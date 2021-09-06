Елена Кравец показала милые кадры, на которых ее младшие дети строят шалаш дома

Двойняшки Елены Кравец, Ваня и Катя, родились в июле 2016 года. Сейчас малышам пять лет. У звезды "Квартала 95" также есть старшая дочь – 18-летняя Мария

Елена Кравец показала новые кадры со своими двойняшками Катей и Ваней / Фото: instagram.com/lennykravets

На своей странице в Instagram Елена Кравец, которая ранее показала стильный костюм, разместила несколько фото и видео. На кадрах двойняшки Ваня и Катя радуются обновке в доме – у малышей появился диван-конструктор.

Реклама

В Instastories звезда "Квартала 95" опубликовала фото и видео, на котором Ваня и Катя строят себе шалаши. Видно, что дети Кравец заметно подросли.

Скриншот: Instagram

Малыши заявили, что в новом шалаше они будут не только играть, но и спать.

Вот это развлекушечка, – с улыбкой отметила Елена.

Кравец также показала, как ее дочь устроилась внутри домика из подушек.

Я теперь знаю, где буду прятаться, – подписала фото Елена.

Скриншот: Instagram

Реклама

Елена Кравец родила двойняшек в 2016 году. По словам актрисы, характеры Кати и Вани очень разные. Катя – философ и немного космическая девочка, а Ваня – живчик, но тоже чувственный мальчик. Кравец признавалась, что именно такими их и представляла себя, когда была беременна. Актриса рада, что между ее детьми есть взаимная поддержка и взаимопонимание.

У Елены Кравец и ее супруга Сергея, экс-исполнительного продюсера студии "95 Квартал", есть и старшая дочь – Мария. Она родилась в 2003 году и сейчас живет отдельно от родителей.

Еще несколько новостей по теме:

Смотрите видео о талантливых детях звезд: