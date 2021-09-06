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Елена Кравец показала милые кадры, на которых ее младшие дети строят шалаш дома

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 11:07
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Двойняшки Елены Кравец, Ваня и Катя, родились в июле 2016 года. Сейчас малышам пять лет. У звезды "Квартала 95" также есть старшая дочь – 18-летняя Мария
Елена Кравец показала новые кадры со своими двойняшками Катей и Ваней
Елена Кравец показала новые кадры со своими двойняшками Катей и Ваней / Фото: instagram.com/lennykravets

На своей странице в Instagram Елена Кравец, которая ранее показала стильный костюм, разместила несколько фото и видео. На кадрах двойняшки Ваня и Катя радуются обновке в доме – у малышей появился диван-конструктор.

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В Instastories звезда "Квартала 95" опубликовала фото и видео, на котором Ваня и Катя строят себе шалаши. Видно, что дети Кравец заметно подросли.

Скриншот: Instagram

Малыши заявили, что в новом шалаше они будут не только играть, но и спать.

Вот это развлекушечка, – с улыбкой отметила Елена.

Кравец также показала, как ее дочь устроилась внутри домика из подушек.

Я теперь знаю, где буду прятаться, – подписала фото Елена.

Скриншот: Instagram
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Елена Кравец родила двойняшек в 2016 году. По словам актрисы, характеры Кати и Вани очень разные. Катя – философ и немного космическая девочка, а Ваня – живчик, но тоже чувственный мальчик. Кравец признавалась, что именно такими их и представляла себя, когда была беременна. Актриса рада, что между ее детьми есть взаимная поддержка и взаимопонимание.

У Елены Кравец и ее супруга Сергея, экс-исполнительного продюсера студии "95 Квартал", есть и старшая дочь – Мария. Она родилась в 2003 году и сейчас живет отдельно от родителей.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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