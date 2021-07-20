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Елена Кравец показала редкое фото двойняшек в честь их первого юбилея

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 июля, 10:57
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Вчера дети Елены Кравец отпраздновали первый юбилей – им исполнилось пять лет. Фото с праздника артистка опубликовала у себя в соцсетях
Елена Кравец поделилась фото младших детей
Елена Кравец поделилась фото младших детей / Фото: instagram.com/lennykravets

Вчера в семье актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец был праздник. Младшим детям артистки, двойняшкам Кате и Ване, исполнилось пять лет. Елена не часто делится фото с детьми у себя в соцсетях, но в честь праздника сделала исключение. Артистка опубликовала в InstaStories фото с праздника.

Родители в честь первого юбилея устроили для детей яркий праздник с аниматорами.

Показала Елена Кравец и утро после праздника, поделившись забавным фото.

"Утро после дня рождения в 5 лет выглядит вот так, если что", – подписала снимок артистка

В тренде

Ранее Елена Кравец рассказала о характерах двойняшек.

"Они очень отличаются, как будто с разных планет — такой себе инь и янь. Например, Катя у нас философ, такой себе ученый, она немного космическая девочка. Ваня тоже у нас очень чувственный парень, но он живчик. Они хорошо дополняют друг друга. Честно говоря, я себе такими их и представляла, когда была беременна. Они хорошо поддерживают друг друга. Например, если Кате плохо, Ваня всегда пожалеет и погладит. У них очень тесная связь на определенном тонком энергетическом уровне", – рассказывала Елена Кравец о Кате и Ване в одном из интервью.

Напомним, двойняшки Катя и Ваня родились в 2016 году. У Елены и ее супруга Сергея также есть старшая дочь Мария.

Елена Кравец из тех звезд, которые не боятся предстать на публике без макияжа. Тренд на естественную красоту сейчас в моде, многие украинки доказывают это на личном примере.

Какие таланты есть у детей звезд – смотрите в сюжете:

Ранее в СМИ показали, как выглядит дом Елены Кравец.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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