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Елена Кравец после рождения двойняшек оказалась на грани развода – признание актрисы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 11:23
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Актриса Студии "Квартал 95" редко говорит о своей личной жизни. В интервью Маше Ефросининой Елена Кравец впервые рассказала о кризисе в отношениях с мужем
Елена Кравец впервые рассказала о проблемах в браке
Елена Кравец впервые рассказала о проблемах в браке / Фото: Скриншот из YouTube

В следующем году Елена Кравец и ее супруг Сергей отметят 25-ю годовщину свадьбы. Пара воспитывает троих детей. Но, как призналась актриса, после рождения двойни в жизни супругов был непростой период.

Думаю, это также было связано с кризисом среднего возраста и у него, и у меня. И у нас как-то наложился один кризис на другой – личностный у каждого на межличностный наш. Родилась двойня – мы оказались не готовы. Мы не были готовы, что это будет прямо вот так, – призналась Елена.

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Супруги мечтали о детях, но к двойне не были готовы.

Один ребенок – это один. А два – это не два, а как-то больше. И что-то нас унесло. Выбилась почва из-под ног. Мы стали мамой и папой, – поделилась актриса.

У Елены не было декрета, и сейчас она об этом жалеет. Как призналась актриса, она сама хотела на съемки, постоянно быть занятой, так как с малышами чувствовала себя некомфортно, плюс возникали проблемы одна за другой.

Мы столкнулись с кучей неурядиц, выбивающих нас из привычного темпа жизни. Мы как будто съехали со своей дороги и по кочкам, по ухабинам... У него улетали все, начиная в плане бизнеса. Реально, как в народе говорят, "пороблено". И мы перестали в какой-то момент иметь свой микромир – мужская и женская природа трансформировалась из нас в родителей, добывателей.

Елена Кравец с мужем и детьми
Елена Кравец с мужем и детьми / Фото: instagram.com/lennykravets

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Кравец признается, сейчас отношения с мужем налаживаются. Пара обращалась за помощью к специалистам.

Это та форточка, через которую свежий воздух заносится в ваши отношения, когда кажется, что все умерло и нечем дышать. Сейчас мы оба в терапии – каждый в своей, – рассказала актриса.

Ранее Елена Кравец призналась, что это она предложила дочери жить отдельно в 15 лет.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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