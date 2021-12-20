Елена Кравец призналась, о каком подарке на годовщину свадьбы мечтает

Елена Кравец редко говорит о своей личной жизни, но в небольшом интервью актриса сделала исключение

Елена Кравец вместе с мужем Сергеем в следующем году отметят 20-ю годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/lennykravets

В следующем году актриса "Квартала 95" Елена Кравец вместе со своим супругом Сергеем будут отмечать годовщину свадьбы – пара вместе 20 лет. Актриса призналась, лучшим бы подарком для нее было совместной путешествие с мужем.

Я сейчас загадаю на всю страну, мы ни разу никуда не путешествовали вдвоем. Пожалуйста, муж мой, вдвоем, – сказала в Кравец в интервью программе "Світське життя".

Елена Кравец с мужем и детьми / Фото: instagram.com/lennykravets

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Напомним, супруг Елены Сергей – продюсер в ShootGroup Production, бывший исполнительный продюсер студии "95 квартал", бывший КВНщик из Кривого Рога, автогонщик, увлекается ралли. 1 мая 1997 года, Сергей Кравец в свой день рождения в 18 лет признался в любви Елене, после чего начались их отношения.

Пара поженилась в сентябре 2002 года, а в феврале 2003-го у них родилась дочь Маша. Также пара воспитывает двойняшек – Ивану и Екатерину, которые родились в 2016 году.

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