Елена Кравец призналась, о каком подарке на годовщину свадьбы мечтает

В следующем году актриса "Квартала 95" Елена Кравец вместе со своим супругом Сергеем будут отмечать годовщину свадьбы – пара вместе 20 лет. Актриса призналась, лучшим бы подарком для нее было совместной путешествие с мужем.
Я сейчас загадаю на всю страну, мы ни разу никуда не путешествовали вдвоем. Пожалуйста, муж мой, вдвоем, – сказала в Кравец в интервью программе "Світське життя".
Напомним, супруг Елены Сергей – продюсер в ShootGroup Production, бывший исполнительный продюсер студии "95 квартал", бывший КВНщик из Кривого Рога, автогонщик, увлекается ралли. 1 мая 1997 года, Сергей Кравец в свой день рождения в 18 лет признался в любви Елене, после чего начались их отношения.
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Пара поженилась в сентябре 2002 года, а в феврале 2003-го у них родилась дочь Маша. Также пара воспитывает двойняшек – Ивану и Екатерину, которые родились в 2016 году.
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