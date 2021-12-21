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Елена Кравец первая предложила дочери жить отдельно в 15 лет: Муж крутил у виска

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 19:24
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Актриса уверяет, что такое решение давалось их семье непросто, но она рада, что смогла дать дочери свободу и позволила быть более самостоятельной
Елена Кравец с дочерью Марией
Елена Кравец с дочерью Марией / Фото: Instagram/lennykravets

Елена Кравец, которая недавно призналась о каком подарке мечтает на 20 годовщину свадьбы, откровенно рассказала о том, почему ее дочь Маша так рано съехала от родителей.

Сейчас старшей дочери актрисы 19 лет, но жить отдельно от звездной мамы девочка начала еще в 15 лет. Как призналась Елена в интервью маше Ефросиненой, это была, своего рода, вынужденная мера.

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В 2016 году в семье Кравец родились двойняшки, некоторое время Елена с мужем и детьми жили в доме, но вскоре пришлось вернуться в квартиру в Киеве. Тогда у актрисы появилась идея предложить дочери попробовать жить в отдельной квартире.

Я подумала, что это вопрос логистики – каждое утро час-полтора (до школы – Ред.), вопрос общения с друзьями – она 80% времени проводила с друзьями, и это там, где она училась, там была ее стая. А у нас родились двое гномов, и я же не ей их родила и она не обязана за ними ухаживать, – рассказала Кравец.

По словам Елены, она долго пыталась уговорить мужа на то, чтобы дать возможность Маше попробовать жить самостоятельно. Тем более, к выбору жилья для дочки актриса подошла очень ответственно.

Папа крутил у виска – "Я против". А я ему – "Сейчас все вот так, а будет так". Над ней будут жить наши друзья, под ней живут ее подруги – я знаю их маму. Там все тылы прикрыты, двор охраняемый, подъезд охраняемый. Я прикрыла со всех сторон, – делится актриса.

Обстоятельства сложились так, что мама одноклассницы Маши узнала об идеи Кравец и предложила двум девочкам пожить в их квартире, пока они живут в загородном доме.

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Я хочу сказать всем мама, особенно мамам девочек, которые переживают, что иногда не так чисто, как хотелось, бы в детской. И вообще все в его комнате и в его жизни устроено не так как бы вам хотелось. Но когда происходит такая метаморфоза жизненная и чадо оказывает один на один с бытом происходит волшебная искристая вещь, – делится своим опытом Елена.

Она уверена, что такое решение помогло ее дочери стать более самостоятельной и осознанной. Актриса старается во всем поддерживать своих детей и давать им возможность быть собой.

Так, например, ранее Елена поделилась в Инстаграм новостью о том, что Маша сделала свое первое в жизни тату.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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