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Елена Кравец умилила танцем подросших двойняшек и вспомнила, как сама училась танцевать (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
28 июля, 11:54
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Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец поделилась кадрами совместного отдыха с детьми. Звездная мама запечатлила момент, когда ее дети танцевали в паре
Елена Кравец сняла, как танцуют ее двойняшки
Елена Кравец сняла, как танцуют ее двойняшки / Фото: instagram.com/lennykravets

Двойняшки актрисы студии "95 Квартал" Елены Кравец, которая ранее показала редкое фото в честь их первого юбилея, научились танцевать в паре! Их танец напомнил звезднйо маме ее первую репетицию с хореографом и вице-чемпионом мира по латиноамериканскому танцу Максом Леоновым. Они вместе выступали на популярном танцевальном шоу.

В умилительном ролике, который актриса опубликовала в Instagram, Катя и Ваня веселятся на дискотеке и показывают, "кто танцует круче всех".

Макс Леонов, у нас также было на первой репетиции? – подписала Елена Кравец.

Елена Кравец родила двойняшек в 2016 году. По словам актрисы, характеры Кати и Вани очень разные. Катя – философ и немного космическая девочка, а Ваня – живчик, но тоже чувственный мальчик. Кравец признавалась, что именно такими их и представляла себя, когда была беременна. Актриса рада, что между ее детьми есть взаимоподдержка и взаимопонимание.

У Елены Кравец и ее супруга Сергея, который также является актером студии "95 Квартал", есть и старшая дочь – Мария. Она родилась в 2003 году и сейчас живет отдельно от родителей.

Дочь Елены Кравец, Мария
Дочь Елены Кравец, Мария / Фото: instagram.com/maarriill

Недавно в СМИ показали, как выглядит дом Елены Кравец.

О талантливых детях звезд – смотрите в сюжете:

Ранее Елена Кравец объяснила, почему снималась в шоу с поломанной ногой.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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