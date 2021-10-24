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Детское Евровидение 2021: Украину на конкурсе представит Елена Усенко

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
24 октября, 19:41
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В этом году в финале Нацотбора на "Детское Евровидение-2021" за право представлять Украину на конкурсе во Франции боролись 11 начинающих вокалистов
Нацотбор "Детского Евровиденья-2021"
Нацотбор "Детского Евровиденья-2021" / Фото: Инстаграм

Елена Усенко стала победительницей национального отбора на Детское Евровидение-2021. Ее определили во время финала в формате телевизионного концерта 24 октября. Судьбу финалистов решали профессиональное жюри и зрители с помощью онлайн-голосования.

От жюри Елена получила 52 балла, зрители поставили ей 11. С общей суммой 63 балла она обогнала остальных участников и одержала победу.

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Лене 14 лет, проживает в городе Белая Церковь и обучается вокалу в Katapulta art music school. В прошлом году также участвовала в Нацотборе "Детского Евровидения" и попала в финал.

Кто определял победителя "Детского Евровидения"

В этом году в состав звездного жюри вошли пять музыкальных экспертов: певица и представитель Украины на "Евровидении-2010" ALYOSHA, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, исполнительница Люба Морозова, главный редактор Karabas Live, музыкальный журналист Игорь Панасов и представитель Украины на "Детском Евровидении-2020" Александр Балабанов.

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