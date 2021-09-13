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Новая фотосессия первой леди. Елена Зеленская восхитила элегантным образом на обложке журнала (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 20:30
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Супруга президента Владимира Зеленского предстала в деловом образе в фотосессии для журнала и в очередной раз показала, как наряд может быть и минималистичным, и эффектным одновременно
Елена Зеленская позировала для фото в деловом образе
Елена Зеленская позировала для фото в деловом образе / Фото: facebook.com/president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская, которую Владимир Зеленский поцеловал на публичном мероприятии, приняла участие в новой фотосессии в элегантном, женственном образе. Елена появилась на обложке нового номера журнала "Корреспондент", а в интервью изданию поделилась своим мнением о проблеме домашнего насилия, равном доступе к образованию и безбарьерности.

На фото, опубликованных на Facebook-странице Офиса Президента Украины, Елена Зеленская позировала в черном-костюме-двойке с двубортным жакетом и белой рубашке. Прическа с собранными в пучок волосами придала образу изысканности и сделала акцент на украшениях – супруга президента надела серьги в форме шаров.

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Елена Зеленская на обложке журнала"Корреспондент"
Елена Зеленская на обложке журнала"Корреспондент" / Фото: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

В интервью Елена Зеленская прокомментировала вопрос неравенства в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Иногда сами женщины это неравенство и провоцируют, занижая свою цену на рынке труда. Это происходит из-за ощущения собственной недостаточной компетенции, хотя, скорее всего, это обычно не так. Нередко это обусловлено недостатком образования или недостатком времени, проведенного в профессии, — например, из-за перерывов, вызванных декретным отпуском, – сказала первая леди.

Елена Зеленская отметила, что по общепринятому мнению женщины имеют больше шансов уйти в декрет или отлучиться с работы из-за материнства, в то время как мужчины свободны от этих обязанностей и могут двигаться по карьерной лестнице. Первая леди добавила, что Партнерство Биарриц способствует тому, чтобы изменить это мнение и сделать так, чтобы работодатель выбирал по профессионализму, а не по гендерной определенности.

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Смотрите, как Владимир Зеленский поцеловал Елену Зеленскую во Дворце "Украина":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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