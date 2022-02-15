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Ёлка приехала с концертами в Украину: вспоминаем интересные факты о звезде и ее жизни в Москве

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 18:50
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15 февраля певица Ёлка даст концерт в Киеве. Она выступит с новой программой "Мне легко". Уже завтра – концерт в Харькове. Артистка, несмотря на тревожные новости о возможной полномасштабной войне, все же едет к поклонникам с концертами
Певица Ёлка приехала в Украину с концертами
Певица Ёлка приехала в Украину с концертами / Фото: Instagram: elkasinger

Ввиду того, какой ажиотаж вызвала новость о выступлениях Ёлки в Украине (напомним, последние годы она живет в России), мы вспоминаем интересные факты из жизни артистки с украинскими корнями и делимся информацией о том, как звезде живется в РФ. Кстати, это будут первые концерты Ёлки в Украине за последние 7 лет.

Коротко о биографии Ёлки

Ëлка – она же Елизавета Иванцив. Артистка родилась в Ужгороде и первые шаги к музыкальному успеху делала в составе ужгородской группы B & B.

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В восьмом классе она начала участвовать в КВН, выступая за школьную команду "Палата №6".

Все меняется к лучшему уже в 2004 году. Тогда она подписала контракт с Владом Валовым и выпустила дебютный альбом "Город обмана". Вместе с Валовым были выпущены еще два альбома.

С 2010 по 2012 годы выступала судьей на украинском телешоу "X-Фактор", где она в одном из выпусков пропустила в шоу Дмитрия Монатика.

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В этот период выходит и ее большой хит "Прованс", который звучал буквально из каждого утюга. За него артистка получила много наград. По итогам 2012 года Ёлка была признана самым ротируемым исполнителем на российских радиостанциях.

В разные годы Ёлка получала многие награды: "Муз-ТВ", "Золотой граммофон", Russia Music Awards, YUNA, Песня года. В 2011 году признана "Певицей года" по версии журнала Glamour, а также вошла в тройку самых успешных деятелей украинского шоу-бизнеса, по версии издания "Фокус".

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Артистка также появлялась в кино. В 2013 году вышел фильм "Джентльмены, удачи!", в котором Ёлка появилась камео в эпизодической роли и исполнила одну из своих песен.

В 2020 году премия Top Hit Music Awards назвала Ёлку "артистом десятилетия". Установлено, что "за последние 10 лет ее песни прозвучали в эфире различных радиостанций порядка 19 миллионов раз".

Последние несколько лет Ёлка постоянно живет в России. Пресса пишет, что она проживает в городе Сергиев Посад под Москвой.

Певица Ёлка
Певица Ёлка / Фото: Instagram: elkasinger

Интересные факты

Рост певицы Ёлки – 161 см.

Исполнила мечту, поработав со своим кумиром – солистом группы "Мумий Тролль" Ильей Лагутенко

Артистка вместе с Лагутенко, от которого давно фанатела, создала новый вариант композиции "С любимыми не расставайтесь", который мир услышал в пятой части новогодней франшизы "Ёлки".

Не любит пародии на себя

Об этом она рассказывала в интервью изданию "Собеседник". В частности, ей не понравилось, как ее изобразили в в шоу "Один в один":

Я стараюсь спокойно реагировать, но несколько пародий меня обидели. Мне было неприятно: ОК, я странная, я сутулая, я ржу как лошадь, но это я и сама про себя знаю. При этом называть меня фриком – неправильно. Я не фрик. Бывают пародии, которые видят мою суть. Нормальные люди понимают, что я не только сутулое косолапое создание, которое ржет и врезается в косяки (хотя это в моей жизни тоже присутствует).

Обожает животных и занимается благотворительностью

Не раз артистка в Инстаграм призывала поклонникам помогать братьям нашим меньшим. Она обожает собак и котов, поэтому постоянно помогает приютам и фондам, которые опекают животных.

Ёлка обожает животных
Ёлка обожает животных / Фото: Instagram: elkasinger

Не говорит о личном

Артистка очень мало говорит о личной жизни, не показывает дорогих людей. О своей позиции она как-то в интервью "Медузе" рассказывала следующее:

У меня в Инстаграме нет и не будет фотографий из места, где я живу. Очень мало фотографий с теми, кого я по-настоящему люблю. Чем больше я люблю человека, тем реже он появляется в моем Инстаграме. Мало кто знает, как выглядит моя родная сестра, — ей жизнь жить. Не нужно, чтобы все знали, кто у нее сестра, ей это может помешать.

Главные скандалы

Не комментирует политику

Об этом звезда открыто говорила в интервью "Медузе".

Когда ты публичный человек, ты несешь ответственность за то, что говоришь, даже в суперличных соцсетях. Так вот, я за то, чтобы моя аудитория была способна формировать свое мнение, не хочу я на это никак влиять. Плюс есть огромное количество тем, на которые я никогда не буду говорить, потому что я в них ничего не понимаю. Я не говорю про политику по разным причинам, но в первую очередь потому, что ничего в ней не понимаю.

Её дом – в Москве

Да. Мне тут очень хорошо. Меня так пугали 15 лет назад тем, что Москва меня не примет. Но за 15 лет я обросла самой настоящей семьей. Как мне может быть здесь плохо? Это же город моей реализации. Здесь меня назвали певицей, и здесь я все еще в процессе воплощения своей самой главной мечты в жизни.

Ёлка не хочет занимать чью-то сторону

Я стараюсь соблюдать максимальный нейтралитет – но ведь я все равно житель западной Украины. Я там родилась, это моя родина. И сейчас кто-то высказывает мнение, что мы смертельные враги. Я считаю, что даже такие высказывания не отменяют благородных поступков, которые этот человек делал раньше. И я просто постараюсь никогда с ним не говорить на эту тему",

– рассказала певица "Собеседнику" в 2014-м году.

Артистка предпочитает не говорить о личном
Артистка предпочитает не говорить о личном / Фото: Instagram: elkasinger

Ёлка сейчас

С 2019-го года артистка работает над проектом ЯАVЬ, который считается ее альтер-эго. Так артистка решила экспериментировать со стилем и подачей, начав делать неформатную музыку.

Касательно личной жизни звезды известно очень немного. Ёлка принципиально не говорит о личном в своих интервью и на страницах в соцсети. Ранее сообщалось, что звезда вышла замуж в 2010-м году, но в 2016-м с Сергеем Астаховым рассталась. Официальных заявлений об этом не было. В интервью журналистке Надежде Стрелец Ёлка намекнула, что влюблена сейчас, хотя и не сказала об этом прямо. Также она опровергла слухи, что у нее есть взрослые дети. В интервью она признавалась, что не готова рожать, но она и не чайлдфри.

Артистка продолжает много трудиться, записывать новые треки и на этой неделе в Украине с концертами. Уже было выступление в Одессе, сегодня – в Киеве, а завтра будет в Харькове. Отметим, что сейчас в Сети активно обсуждают возможное нападение РФ на Украину с полномасштабными военными действиями. Но, очевидно, артистка не поддается распространенной панике и планирует радовать поклонников ее творчества концертами.

Также читайте обращение звезд о ситуации в Украине.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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