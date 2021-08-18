Так что, вместе? Эллерт нежно поздравил Мишину с годовщиной, а она заинтриговала букетом роз

После того как дочь Эллерта отвергла ответила на просьбу помирить папу с Ксенией Мишиной, произошло нечто неожиданное. В день, когда Александр Эллерт и Ксения Мишина должны были бы праздновать годовщину отношений, сценарист студии "Квартал 95" посвятил своей "любимой" целый пост.
В Instagram Александр Эллерт опубликовал ролик, в который вошли разные романтичные кадры, снятые за время их романа. Видеоряд он сопроводил песней победителя "Евровидения-2021" Måneskin – I wanna be your slave ("Я хочу быть твоим рабом").
С годовщиной, любимая, – написал Александр Эллерт в соцсети, отметив Ксению Мишину.
Не удивительно, что поклонники были озадачены публикацией, так и не поняв, сошлись ли Эллерт и Мишина или может быть, вообще не расходились.
- "Чего? Простите меня, но я одна ничего не понимаю?"
- "Щас вот вообще ничего не поняла"
В итоге Эллерт попробовал пояснить все поклонникам, записав для них видеообращение в Instastories.
Ребят, это ноу-хау. Такого еще никто не делал, это прорыв века: собирать фотки, видео в одну штуку под музыку и таким образом поздравлять близкого либо родного человека с каким-то памятным событием. Это реально круто, попробуйте, – сказал Александр.
Тем временем аноним прислал Ксении Мишиной букет огромных роз. Актриса опубликовала видео в Instastories отметив, что "кто-то точно знает, какого она роста".
В конце видео Ксения поцеловала цветы.
Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:
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