Эллерт после расставания с Мишиной продолжает дарить ей цветы

Поводом для обсуждений стало совместной появление Ксении Мишиной и Александра Эллерта на свадьбе друзей. В новом интервью для "Люкс ФМ" автор студии "Квартал 95" впервые прокомментировал отношения с актрисой.
Он не подтвердил слухи о воссоединении, но и не опроверг. Эллерт рассказал, что подписан на актрису и лайкает ее фото в Instagram.
Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях, – ответил юморист.
Не забыл Слава Демин уточнить и про букет, который Ксения Мишина показала у себя в Instagram, но не сказала, от кого он.
Пусть это будет интригой, – сказал Эллерт
Напомним, Ксения Мишина в июле месяце объявила, что они с Александром Эллертом расстались.
Актриса не стала раскрывать детали расставания с юмористом, но сообщила об этом весьма драматичными словами:
Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение, - написала она в Instagram.
А мы, кстати, ранее собрали три версии расставания Мишиной и Эллерта, популярные среди их поклонников.
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