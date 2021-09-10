Эллерт после расставания с Мишиной продолжает дарить ей цветы

Хотя Ксения Мишина объявила о расставании с Александром Эллертом еще в июле, но в последнее время все чаще ходят слухи о воссоединении пары

Александр Эллерт прокомментировал отношения с Ксенией Мишиной / Фото: instagram.com/ellert_a

Поводом для обсуждений стало совместной появление Ксении Мишиной и Александра Эллерта на свадьбе друзей. В новом интервью для "Люкс ФМ" автор студии "Квартал 95" впервые прокомментировал отношения с актрисой.

Он не подтвердил слухи о воссоединении, но и не опроверг. Эллерт рассказал, что подписан на актрису и лайкает ее фото в Instagram.

Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях, – ответил юморист.

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Не забыл Слава Демин уточнить и про букет, который Ксения Мишина показала у себя в Instagram, но не сказала, от кого он.

Пусть это будет интригой, – сказал Эллерт

Напомним, Ксения Мишина в июле месяце объявила, что они с Александром Эллертом расстались.

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Актриса не стала раскрывать детали расставания с юмористом, но сообщила об этом весьма драматичными словами:

Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение, - написала она в Instagram.

А мы, кстати, ранее собрали три версии расставания Мишиной и Эллерта, популярные среди их поклонников.

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