Эллерт засветил Мишину в Instagram: чем занималась пара (фото)

Летом многие были шокированы тем, что Ксения Мишина и победитель "Холостячки", ее избранник, Александр Эллерт неожиданно расстались. Однако позже экс-влюбленные дали повод для слухов об их воссоединении

Александр Эллерт показал Ксению Мишину в сториз Instagram / Фото: instagram.com/ellert_a

Впервые о том, что пара помирилась, заговорили в конце августа этого года. Ксению Мишину и Александра Эллерта заметили на вечеринки в честь свадьбы их друзей. Экс-влюбленные обнимались и выглядели очень счастливыми.

На этот раз слухи о воссоединении подогрел Александр, который показал Ксению со спины в своих Instastroies. Похоже, что пара вместе играла в сквош.

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Кто-то был вчера на сквоше, и теперь еле идет, – подписал снимок Эллерт.

Скриншот: Instagram

Примечательно, что Ксения сделала репост этой записи к себе в Instastories. Но никаких других комментариев актриса не предоставила. Пока что официально Эллерт и Мишина не заявляли о том, что они снова вместе.

Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались?

В июле стало известно, что одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса, Ксения Мишина и Александр Эллерт, расстались.

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Ксения Мишина не стала раскрывать детали расставания с Александром Эллертом, но сообщила об этом весьма драматичными словами:

Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение, - написала она в Instagram.

Ранее мы собрали три версии расставания Мишиной и Эллерта, популярные среди их поклонников.

После заявления о разрыве, Мишину и Эллерта заметили вместе на отдыхе.

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