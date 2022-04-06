Еще один в строю: Холостяк Макс Михайлюк взял в руки оружие (фото)

Главный герой 10 сезона романтического реалити присоединился к добровольцам, защищающим Киев

Макс Михайлюк вступил в ряды защитников / Фото: instagram.com/flymax305/

Все больше знаменитостей идут в тероборону. Недавно "Сегодня" беседовали с Никитой Добрыниным, у которого есть опыт обращения с оружием и даже воинское звание.

Теперь еще один герой шоу "Холостяк" сменил удобную одежду на более практичную и взял автомат. Макс Михайлюк поделился в Instagram-профиле вот таким снимком:

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Своим фолловерам Макс ничего не рассказал, зато они в комментариях написали ему сотни пожеланий беречь себя. А кто-то предположил, что Михайлюк может стать вторым "призраком Киева" – ведь он профессиональный пилот.

"Лучше бы тебе СУ35 дали", – написал один из фолловеров "Холостяка".

Напомним, что в прошлом году Макс Михайлюк стал папой. Модель Дарья Хлыстун родила ему дочку, которую назвали Арианой. Недавно Макс показал фото с подросшей малышкой.

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В теробороне сейчас и Даниэль Салем. На днях он рассказал в интервью, как его изменила война и как он едва не попрощался с жизнью.

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