Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

С кем Надя?

Добрынин о ТрО

Хейли беременна?

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Еще один в строю: Холостяк Макс Михайлюк взял в руки оружие (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 23:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главный герой 10 сезона романтического реалити присоединился к добровольцам, защищающим Киев
Макс Михайлюк вступил в ряды защитников
Макс Михайлюк вступил в ряды защитников / Фото: instagram.com/flymax305/

Все больше знаменитостей идут в тероборону. Недавно "Сегодня" беседовали с Никитой Добрыниным, у которого есть опыт обращения с оружием и даже воинское звание.

Теперь еще один герой шоу "Холостяк" сменил удобную одежду на более практичную и взял автомат. Макс Михайлюк поделился в Instagram-профиле вот таким снимком:

Реклама

Реклама

Своим фолловерам Макс ничего не рассказал, зато они в комментариях написали ему сотни пожеланий беречь себя. А кто-то предположил, что Михайлюк может стать вторым "призраком Киева" – ведь он профессиональный пилот.

"Лучше бы тебе СУ35 дали", – написал один из фолловеров "Холостяка".

Напомним, что в прошлом году Макс Михайлюк стал папой. Модель Дарья Хлыстун родила ему дочку, которую назвали Арианой. Недавно Макс показал фото с подросшей малышкой.

Реклама

В теробороне сейчас и Даниэль Салем. На днях он рассказал в интервью, как его изменила война и как он едва не попрощался с жизнью.

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять