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Есть ли дети у Олега Винника – любимец всех украинок честно ответил на вопрос

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
1 декабря, 14:14
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Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь – артист не делится подробностями о своей семье. Он также не признается, есть ли у него супруга и дети. Но в шоу "Маска" певец сделал исключение
Олег Винник признался, есть ли у него дети
Олег Винник признался, есть ли у него дети / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В шестом выпуске нового сезона самого звездного и загадочного на украинском ТВ шоу "Маска" звездные детективы пытались разгадать личность фантастического белого Тигра. Чтобы приблизиться к истине, они решили поинтересоваться, есть ли у этого героя дети. Однако изобретательный участник перевернул все с ног на голову, так что на этот вопрос пришлось отвечать Олегу Виннику. Какую правду раскрыл артист?

Тигр на шоу "Маска" задал Олегу Виннику неудобный вопрос
Тигр на шоу "Маска" задал Олегу Виннику неудобный вопрос / Фото: скриншот

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Чтобы рассекретить персонажа, звездные детективы также задали Тигру вопрос, есть ли у него жена. Участник отметил, что может назвать себя семейным Тигром. Тогда Оля Полякова и NK | Настя Каменских захотели поинтересоваться, есть ли у участника дети, то есть тигрята, но этот вопрос "подбивали" задать Олега Винника.

А что оно мне даст? Ну скажет он – есть, а я откуда знаю их всех, тигрят, – сказал Олег Винник в эфире канала "Украина", но потом сдался под напором коллег. – Очень нестандартный вопрос – у тебя есть тигрята?

Но Тигр решил перехитрить артиста и задал ему аналогичный вопрос. Стоит отметить, что Олег Винник не комментирует свою личную жизнь, и его ответа с нетерпением ждал весь зал.

Тигрята? Есть, – отметил Винник. – Есть тигрята.

Олег Винник на гипершоу "Маска" рассказал, есть у него дети
Олег Винник на гипершоу "Маска" рассказал, есть у него дети / Фото: скриншот

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Тогда Оля Полякова решила уточнить, много ли, но этот вопрос звездный детектив гипершоу "Маска" уже оставил без ответа.

Кто же все-таки замаскировался в образе фантастического белого Тигра? Смотрите следующие выпуски любимого шоу миллионов "Маска" по ​​субботам в 21:00 на канале "Украина".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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