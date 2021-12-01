Есть ли дети у Олега Винника – любимец всех украинок честно ответил на вопрос

Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь – артист не делится подробностями о своей семье. Он также не признается, есть ли у него супруга и дети. Но в шоу "Маска" певец сделал исключение

Олег Винник признался, есть ли у него дети / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В шестом выпуске нового сезона самого звездного и загадочного на украинском ТВ шоу "Маска" звездные детективы пытались разгадать личность фантастического белого Тигра. Чтобы приблизиться к истине, они решили поинтересоваться, есть ли у этого героя дети. Однако изобретательный участник перевернул все с ног на голову, так что на этот вопрос пришлось отвечать Олегу Виннику. Какую правду раскрыл артист?

Тигр на шоу "Маска" задал Олегу Виннику неудобный вопрос / Фото: скриншот

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Чтобы рассекретить персонажа, звездные детективы также задали Тигру вопрос, есть ли у него жена. Участник отметил, что может назвать себя семейным Тигром. Тогда Оля Полякова и NK | Настя Каменских захотели поинтересоваться, есть ли у участника дети, то есть тигрята, но этот вопрос "подбивали" задать Олега Винника.

А что оно мне даст? Ну скажет он – есть, а я откуда знаю их всех, тигрят, – сказал Олег Винник в эфире канала "Украина", но потом сдался под напором коллег. – Очень нестандартный вопрос – у тебя есть тигрята?

Но Тигр решил перехитрить артиста и задал ему аналогичный вопрос. Стоит отметить, что Олег Винник не комментирует свою личную жизнь, и его ответа с нетерпением ждал весь зал.

Тигрята? Есть, – отметил Винник. – Есть тигрята.

Олег Винник на гипершоу "Маска" рассказал, есть у него дети / Фото: скриншот

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Тогда Оля Полякова решила уточнить, много ли, но этот вопрос звездный детектив гипершоу "Маска" уже оставил без ответа.

Кто же все-таки замаскировался в образе фантастического белого Тигра? Смотрите следующие выпуски любимого шоу миллионов "Маска" по ​​субботам в 21:00 на канале "Украина".

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