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Есть на что посмотреть: Леся Никитюк очаровала горячей фигурой в бикини

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
25 июля, 08:33
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Ведущая Леся Никитюк опубликовала фото с отдыха, сделанное в Черногории. Звезда позировала в крохотном купальнике с анималистичным принтом
Леся Никитюк показала фигуру в бикини
Леся Никитюк показала фигуру в бикини / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк этим летом несколько раз была в Турции, а теперь отправилась на отдых в Черногорию. Во время каждой поездки ведущая делает новые фото в купальнике, которых у нее, судя по снимкам, очень много.

На этот раз Леся опубликовала в Instagram фото, на которых она стоит в воде. На ней черно-белый купальник с принтом зебры.

В Черногории всегда есть на что посмотреть, – подписала снимки Леся Никитюк.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

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