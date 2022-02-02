Есть жена, разводиться не собирается: СМИ узнали детали личной жизни нового мужчины LOBODA

Певица Светлана Лобода скрываfт свою личную жизнь за семью замками, но прессе удалось узнать некоторые сенсационные подробности...

Появилась информация о новом мужчине Лободы / Фото: instagram.com/lobodaofficial, pravda.com.ua

Так уж сложилось, что Светлана Лобода из тех, кто предпочитает минимально говорить о личной жизни, поэтому интерес к теме у поклонников и просто неравнодушных только растет. Напомним, в недавних интервью, в частности Маше Ефросининой, артистка официально подтвердила, что сейчас находится в отношениях со старшим мужчиной, но имя его по-прежнему не называет. Правда, СМИ уже выяснили, что это бизнесмен-миллиардер Артур Гранц.

По словам Лободы, она безумно счастлива и с новым любимым мечтает о сыне. О свадьбе артистка предпочитает не говорить. Но, судя по свежим новостям, на все есть свои причины.

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Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Издание "КП.ру" со ссылкой на источники в окружении Светланы Лободы сообщает, что у нового любимого человека певицы в Израиле есть семья: жена и дети. И хотя с законной супругой Артур Гранц больше не живет, многолетний брак он заканчивать не планирует.

По моим сведениям, он живет на испанском курорте Марбелья, там у него вилла. С Лободой Гранц не живет, они только встречаются. И о "неземной любви" говорить рано. Он женат, не в разводе. Но и с женой не живет. Хотя со своей семьей отношения поддерживает. Регулярно говорит с ними по телефону, возможно, периодически к ним ездит. Говорят, Гранц не разводится, потому что на жене зарегистрирована часть его активов. И устраивать дележку имущества никому не надо. Всех все устраивает. Он ведет свободный образ жизни. Но о семье не забывает, участвует в жизни детей.

Артур Гранц, источник фото: epravda.com.ua со ссылкой на пресс-служба бизнесмена

Источник утверждает, что мужчина очень хорошо относится к артистке, во многом ей помогает, даже в том, что касается ее работы. К примеру, с его протекции Лобода становится звездой корпоративов таких же богатых людей в Украине и не только.

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Не скажу, что дело идет к свадьбе. У него на первом месте работа, никакого бурного романа нет. По ее мнению, он ее мужчина. А что у него в голове – не залезешь.

Так что о семейной жизни пары говорить рано, но, как откровенничает сама певица, она счастлива и это главное.

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