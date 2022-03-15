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Эти орки сравнивают мой город с землей: Андрей Бедняков показал, во что превратили оккупанты Мариуполь

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 марта, 10:57
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Украинский телеведущий эмоционально рассказал о катастрофической ситуации в Мариуполе, который постоянно обстреливают российские захватчики
Андрей Бедняков эмоционально обратился к россиянам и показал фото разрушенного Мариуполя
Андрей Бедняков эмоционально обратился к россиянам и показал фото разрушенного Мариуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков, как и все остальные украинские звезды, пытается достучаться до граждан россии и рассказать о кровавом преступлении их президента-диктатора на территории Украины.

Также в Instagram Бедняков опубликовал фото родного города после обстрелов российских оккупантов. Ведущий рассказал, что российские захватчики полностью разрушили Мариуполь.

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Сейчас мой город пахнет горем, страданием и слезами, которые принесли великие лживые "освободители". Это самый центр города. Там ресторан, где вкусные рапаны на сковородке. Рядом место, где мы играли в приставку с пацанами ночи напролет. Напротив главный корпус ПГТУ. Больше 90% моего города говорит на русском. И вот так "освободители" освобождают русскоговорящих. Вот она настоящая их защита. Пока вас не было у нас – город жил мирно и прекрасно. Но как только вы переступили границу – случилась катастрофа. Эти орки сравнивают мой город с землей. Город, в котором моя семья, родные и мои друзья. Которых я безумно люблю и которых я обязательно увижу ! Ведь у вас, друзья, нет другого выбора, ясно!? – написал ведущий.

Бедняков заявил, что оккупанты никогда не сломят города Украины – Мариуполь, Мелитополь, Волноваху и другие.

И всем тем, кто поддерживает войну, тем кто с буковкой Z на аватарке пишет мне: "ой интересно, как ты переобуешься, когда мы победим"...Два уточнения: я не переобуюсь, и х*р вы победите! Мой город выстоит! И снова будет пахнуть морем, кукурузой и родителями, – заявил ведущий.

Раньше Андрей Бедняков публично поблагодарил неравнодушных украинцев и бойцов ВСУ. А вот Маша Ефросинина назвала россиян слепыми трусами после бомбардировки роддома в Мариуполе.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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