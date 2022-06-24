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СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Теперь независимы! Позитив и Мишель Андраде ушли из-под крыла Потапа и презентовали новую песню

Интервью
Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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24 июня, 11:51
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Сайт "Сегодня" пообщался с уже экс-подопечными продюсерского центра "MОЗGI Entertainment". До чего довел Позитива полк "АЗОВ"? Почему взяли Алину Паш третьей? И кому посвящена песня – читайте в материале
POSITIFF и Michelle Andrade изменили формат сотрудничества с лейблом "MO3GI"
POSITIFF и Michelle Andrade изменили формат сотрудничества с лейблом "MO3GI" / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прошло уже 4 месяца. Наш шоу-бизнес объединился. Звезды ездят с благотворительными выступлениями по всему миру и волонтерят. В таком ритме они еще и находят силы для написания нового материала. Мы уже рассказывали, что экс-участник группы "Время и Стекло", POSITIFF посвятил первый сольный трек "Боже, какое кончено!" блоггерам-рашистам.

Предыстория

Позитив (Алексей Завгородний) и Мишель Андраде уже записывали вместе песню. Это был саундтрек к сериалу студии "Квартал 95", "100 тысяч минут вместе". Но сейчас другие времена, уверены знаменитости. Это пора экспериментов.

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POSITIFF и Michelle Andrade стали независимыми артистами
POSITIFF и Michelle Andrade стали независимыми артистами / Фото: instagram.com/positiff

Про один из таких экспериментов, мы узнали от менеджмента уже после интервью. И это настоящая неожиданность: Позитив и Мишель Андраде теперь являются независимыми артистами, которые самостоятельно развивают свой бренд. Звездные друзья ушли из-под крыла продюсеров: Алексея Потапенко и Ирины Горовой . Они изменили формат сотрудничества с лейблом MO3GI и теперь пользуются лишь услугой дистрибуции.

Позитив и Мишель Андраде с Потапом
Позитив и Мишель Андраде с Потапом

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И все это в день премьеры нового трека. POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash объединились в песне-благодарности "Перед світанком". В новом треке артисты чествуют отвагу и храбрость наших защитников хип-хоп битами, переплетающимися с украинскими народными мотивами.

POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash запрем'єрили спільну пісню
POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash запрем'єрили спільну пісню

Почему коллаборация именно с Алиной Паш?

Оказывается, Позитив давно следит за творчеством Алины. У молодых исполнителей были идеи совместного трека еще во время пандемии COVID-19. Но задумка записать песню "Перед рассветом" с Паш была не Алексея.

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Когда я послал аранжировку этого трека Мишель, она сразу предложила совершить трио с Алиной. Так сложился наш пазл. Это очень нестандартный тандем, но самое время для экспериментов и интересных коллабораций. Я киевлянин с запорожскими корнями, Мишель – украино-боливийка, Алина – девушка из Закарпатья. Наши этнические особенности сформировали и особый музыкальный почерк, – уверяет Позитив.

Мишель Андраде всегда мечтала записать дуэт с украинской исполнительницей. И вот так это все вышло.

Когда Позитив направил первые биты, именно в то время я думала об Алине. Тогда поняла, что это оно! Мы должны делать трио. Почему Алина? Она очень нестандартна, а мне хотелось экспериментировать и микшировать стили. Моя музыка – это сугубо поп, а Алина клево сочетает хип-хоп с украинским фольклором, – рассказала Мишель.

Песня "Дым" и новая композиция. Что общего?

Позитив написал аранжировку еще в мирное время. Но она не подходила по формату ни для одного проекта.

Пожалуй, она ждала именно этого трио. Кстати, каждый из нас автор своего куплета. Я присоединил к написанию своей части Андрея Бескровного , соавтора многих треков "Время и Стекло" и MOЗGI. У него есть чуйка на украиноязычные тексты, именно при его участии мы создали хит "Дим". А для трека "Перед рассветом" мы переделали стихи Андрея на клевый рэп, – Позитив.

POSITIFF в студии звукозаписи. 2021 год
POSITIFF в студии звукозаписи. 2021 год / Фото: instagram.com/positiff

В отличие от Алексея, Мишель работала над своей частью сама.

Первые попытки были неудачными. Я была не в состоянии собрать все мысли в кучу. А потом во время перелета на один из благотворительных концертов, где я должна была исполнять гимн Украины, написала его через несколько минут!, - Мишель.

Michelle Andrade активно выступает на благотворительных концертах
Michelle Andrade активно выступает на благотворительных концертах / Фото: instagram.com/mishvirmish

Как и исполнители песни "Ми з України", премьера которой состоялась накануне , Мишель, Алина и Алексей работали над композицией "Перед світанком" не в одной студии.

Мы делали свои партии на расстоянии, держа связь в общей группе Telegram. Обсуждали каждый этап и помогали друг другу создавать форму для песни, – Мишель.

Запись песни о героях Украины – эмоционально трудный момент создания композиции. Исключением не стала работа "Перед світанком".

Кожа неоднократно покрывалась мурашками, потому что в начале трека звучит "Молитва украинского националиста" в исполнении полка "АЗОВ" . Она придает храбрость, волю и силу украинской казацкой души. Это трек не о слезах , а о благодарности нашим воинам. Именно такой песни мне не хватало в украинском плейлисте, – Позитив.

Обложка песни "Перед світанком"
Обложка песни "Перед світанком"

О героях Украины

Для исполнителей песня "Перед світанком" – это напоминание. Как бы ни было сложно, необходимо верить в светлое будущее. Всё для этого делают наши защитники. Сайту "Сегодня" Позитив и Мишель рассказали, кто же для них герой Украины.

Это человек с большой верой в будущее Украины и людей, которые рядом. Это человек с добрым сердцем, который улыбается вопреки всему и действует. Это мы с вами, могущественные украинцы, – говорит Позитив.

Все украинцы – герои для меня сейчас! Это наши защитники и защитницы, волонтеры, родители, бабушки и дедушки, дети, друзья и коллеги. Наши люди сейчас демонстрируют очень мощное и сильное настроение, которое дарит надежду и доказывает, что нас не преодолеть!, – добавляет Мишель.

Пока мы ждем новых подробностей звездного развода с лейблом MO3GI, предлагаем вам прослушать новую песню "Перед світанком" от POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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