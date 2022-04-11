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Это будет взрыв TikTok! Макс Барских показал тизер нового трека Don't f*ck with Ukraine

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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11 апреля, 18:07
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Новый трек артиста призван приободрить всех в самый непростой момент нашей истории. И уже с первых секунд становится очевидно, что новый трек будет хитом!
Макс Барских заинтриговал новым треком
Макс Барских заинтриговал новым треком / Фото: instagram.com/max_barskih

Война в Украине, которую начала Россия против нашего народа, разделила жизнь каждого на до и после. К примеру, ранее Макс Барских в гламурных и стильных образах выступал на лучших площадках мира, а теперь получает навыки обращения с оружием и участвует в учениях на полигоне. Также он старается поддерживать наших защитников из ВСУ своей музыкой.

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Ранее он уже записывал трек "Буде весна", который сейчас в ТОПе прослушиваний, ведь откликается каждому. А новый трек – это качевый хит, который точно станет очень популярным в TikTok. Именно под такую музыку сейчас записывают ролики. В Instagram Макс Барских немного рассказал о песне Don't fuck with Ukraine:

Сейчас тяжело находить время на музыку, но это тоже может быть оружием. Работаю над новым треком для ВСУ. Хочу поддержать наших бойцов. Надеюсь закончить его в ближайшее время! А пока делюсь маленьким кусочком.

Это надо слышать!

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Мы уже в предвкушении!

Напомним, ранее Билли Айлиш посвятила трек украинцам.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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