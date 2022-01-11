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Качели, бессилие и ревность: Мишина объяснила, что на самом деле произошло между ней и Эллертом

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 16:38
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Пара рассталась в прошлом году, но поклонники Ксении и Александра до сих пор спорят о том, что случилось и кто виноват
Что на самом деле было между Мишиной и Эллертом
Что на самом деле было между Мишиной и Эллертом / Фото: YouTube

Ксения Мишина заявила о расставании с Александром Эллертом в середине июля 2021 года. Причин актриса не озвучила, а комик лишь провоцировал различные слухи о разрыве с любимой.

С тех пор поклонников Ксении и Александра мучают догадки – что же на самом деле связывало пару, действительно ли они расстались и если да, то почему.

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В интервью, опубликованном в YouTube-канале DOROTYE, Мишина прокомментировала волнующую тему. По словам артистки, о том, что произошло между ней и Эллертом, они никогда не расскажет.

Никто никогда не узнает, что было на самом деле. Я не хочу никому ничего рассказывать, доказывать. И даже если я расскажу, все равно найдут, к чему прикопаться, – считает Мишина.

Ксения Мишина и Александр Эллерт
Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса призналась, что ей сложно было строить отношения, когда за этим наблюдала аудитория. Переживать такой опыт снова Ксения не хочет.

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Я пришла к выводу, что я больше никогда не хочу строить публично свои отношения. Это очень тяжело, – рассказала Ксения Мишина. – Тебя будут поливать грязью, не зная, что там происходит на самом деле. Никто, кроме меня и Саши, не знает, что происходит на самом деле.

Расстались на самом деле?

Но почему Эллерт продолжает намекать на возможное воссоединение с артисткой и не говорит, что они больше не вместе? В частности, в шоу со Златой Огневич Александр наоборот подогревал слухи о примирении.

Это его проблемы. Это его решение... Возможно он оставляет себе какой-то путь, – отреагировала на это Ксения Мишина.

Она добавила, что не знает, есть ли у них с Эллертом совместное будущее, но на данный момент, она никакого продолжения не хочет.

Причина расставания

Говоря о романе с Александром, Ксения отметила, что они определенно не сошлись характерами, но также намекнула на ревность со стороны экса. Они часто ссорились и мирились – отношения не были стабильными.

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Я ушла не от того, что у меня нет чувств. Я ушла от того, что я не могу что-то изменить, – ответила Мишина.

Она намекнула на то, что у Эллерта были проблемы с доверием, что он подозревал ее, а сама же Ксения не хотела мириться с подобным, считая, что входить в отношения с отголосками прошлого неудачного опыта – не нормально.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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