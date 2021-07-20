Это фейк: у Go_A прокомментировали совместную песню группы с Maneskin

Поклонники ждут, когда группы выпустят совместный трек, но пока что эта идея лишь в планах у музыкантов

Go_A и Maneskin не записывали совместную композицию - это фейк / Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/maneskinofficial

В украинских и зарубежных СМИ распространяется информация о том, что Go_A якобы записали совместную песню с победителями "Евровидения-2021", итальянской группой Maneskin.

Мы поинтересовались у Go_A, действительно ли совместная песня уже готова, на что получили отрицательный ответ:

"Это фейк, который вышел из-под контроля", – прокомментировали нам представители группы.

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