Это фейк: у Go_A прокомментировали совместную песню группы с Maneskin

Поклонники ждут, когда группы выпустят совместный трек, но пока что эта идея лишь в планах у музыкантов
Go_A и Maneskin не записывали совместную композицию - это фейк / Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/maneskinofficial
В украинских и зарубежных СМИ распространяется информация о том, что Go_A якобы записали совместную песню с победителями "Евровидения-2021", итальянской группой Maneskin.
Мы поинтересовались у Go_A, действительно ли совместная песня уже готова, на что получили отрицательный ответ:
"Это фейк, который вышел из-под контроля", – прокомментировали нам представители группы.
Go_A, Украина / Фото: eurovision.tv
Анна Пономаренко
Редактор
Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики. Больше статей автора