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Это фейк: у Go_A прокомментировали совместную песню группы с Maneskin

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
20 июля, 17:42
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Поклонники ждут, когда группы выпустят совместный трек, но пока что эта идея лишь в планах у музыкантов
Go_A и Maneskin не записывали совместную композицию - это фейк
Go_A и Maneskin не записывали совместную композицию - это фейк / Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/maneskinofficial

В украинских и зарубежных СМИ распространяется информация о том, что Go_A якобы записали совместную песню с победителями "Евровидения-2021", итальянской группой Maneskin.

Мы поинтересовались у Go_A, действительно ли совместная песня уже готова, на что получили отрицательный ответ:

"Это фейк, который вышел из-под контроля", – прокомментировали нам представители группы.

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Go_A, Украина
Go_A, Украина / Фото: eurovision.tv

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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