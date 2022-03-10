Это конец! Андрей Данилко озвучил самый страшный сценарий для России, виновной в смертях украинцев

Популярный артист Андрей Данилко дал откровенное интервью Наталье Влащенко

Андрей Данилко предрек РФ жуткий конец / Фото: Instagram, скриншот

Недавно Андрей Данилко официально заявил: "Только раша, гудбай". Артист поменял строчку в своем хите, который так бесил россиян. Теперь в новом интервью "отец" Верки Сердючки озвучил много фактов, которые уже разнесли на цитаты.

В частности, он предрек России жуткий конец, стране, виновной в смертях украинцев, бомбежках, расстрелах, нечеловеческих преступлениях против мирного населения. Уже 15-й день идет полномасштабная война России против Украины.

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Скриншот из видео

И Андрей Михайлович предрекает России самый страшный конец

Почему у них с армией вот это все происходит? Потому что, мне кажется, эти все генералы разучились, погрязли в роскоши. Мы если не порешаем, мы купим. У них праздники, какие-то корпоративы, неважно, мы купим! Они разучились, они все разобщены. Вот им сказали – и они пошли. Не знаю, мне кажется, что это хоть все и ужасно, я бы не хотел, чтобы это было, но для них это конец.

В беседе с Натальей Влащенко они с Данилко обсудили, что вскоре в России начнется распад. Наталья отметила, что общалась с Антоном Долиным, известным российским кинокритиком, покинувшим страну из-за безумия властей и войны в Украине.

Они проснулись утром, у них на дверях была буква Z. У него двое маленьких детей, поэтому он собрал вещи и уехал в Латвию. Он и не только он говорит об ощущении, что в России начинается период распада. И это, как ты говоришь, это конец.

Смотрите интервью Андрея Данилко Наталье Влащенко далее в видео.

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