"Это лажа. Так быть не должно": Тимур Мирошниченко объяснил конфуз с финалом Нацотбора

В этом году финал Национального отбора был полон скандалов и интриг. Ведущий вокального конкурса решил объясниться за путаницу с баллами в финале

Тимур Мирошниченко прокомментировал курьез в финале Нацотбора / Фото: Суспільне

В финале Национального отбора стало известно, что Украину на Евровидении будет представлять Alina Pash. Однако не все участники согласны с таким решением.

Все дело в том, что во время прямого эфира случился огромный курьез и путаница с результатами зрительского голосования. Ведущему Тимуру Мирошниченко пришлось несколько раз перечитывать баллы участников, а общую сумму считал на листочке Ярослав Лодыгин, так как турнирная таблица отключилась в самый неподходящий момент.

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Из-за недоразумения у некоторых финалистов и зрителей возникло подозрение на то, что результаты вокального конкурса фальсифицированы.

Ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором объяснил, что же на самом деле случилось во время оглашения победителя.

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Ведущий признался, что результаты он действительно увидел только на сцене. На листе были написаны имена участников в порядке их выступлений, а также три колонки: оценки от жюри, голоса зрителей и общий балл.

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В моменты, когда Тимур читал баллы, редакторы стали утверждать, что ведущий ошибся и попросили следовать "по ужу" и диктовать те цифры, которые они озвучивают. Но оказалось, что ошибку все-таки совершили за кулисами и изначально оценки были верными.

Это лажа. Так быть не должно. Потому что в результате я "тот дурак, что 8 цифр не может озвучить", доверие к итоговым баллам падает, хейт заливает все возможные щели. Жаль, что прекрасный праздник музыки и действительно крутых артистов испортился из-за банальной человеческой ошибки, лицом которой пришлось стать мне, – написал Мирошниченко.

Ведущий заверил, что в конце озвучил именно те баллы, которые были написаны аудиторами на листе.

В свою очередь один из членов жюри и член правления "Суспільного" Ярослав Лодыгин подтвердил слова Мирошниченко и заверил, что путаница случилась только с самыми низкими баллами, в то время как с лидирующими позициями все было ясно.

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По поводу количества голосов, которые были отданы тому или иному участнику, я думаю, что мы сможем переговорить с авторитетной аудиторской компанией, которая поставила свое имя на независимом подсчете. Я думаю, что это не будет секретом, сколько там проголосовало, – заверил Лодыгин.

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Напомним, что группа Kalush Orchestra, которые заняли второе место по итогам голосования, намерены подавать в суд на "Суспільне" из-за фальсификации голосов.