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Это любовь: Даша Кацурина подарила Владимиру Дантесу романтический поцелуй (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 июня, 11:28
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Певец и его подруга – дизайнер и ресторатор Даша Кацурина продолжают дразнить фанатов, публикуя в соцсетях интригующие фото
Дантес и Кацурина снова дали повод говорить об их романе
Дантес и Кацурина снова дали повод говорить об их романе / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Пара или не пара? Вот такой вопрос сейчас волнует пользователей Сети, которые следят за жизнью Дантеса и Кацуриной после их развода со вторыми половинками. Вова и Даша постоянно подливают масло в огонь – они часто проводят время вместе. Более того, недавно оба засветили кольца на безымянных пальцах!

Пока никто из них не комментирует слухи о романе. Но известно одно – с момента развода Дантес и Кацурина сблизились...возможно просто как друзья. Однако фанаты-расследователи находят повод приписать им отношения:)

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Вот совсем недавно Дантес опубликовал у себя в Instastories несколько кадров, как он провожает Кацурину на поезд. Певец прощался с подругой на перроне, а дизайнер махала ему рукой из окна поезда.

Скриншот Instastories

Поехала, – кратко подписал фото Дантес.

Скриншот Instastories

Более того, артист заснял как Даша посылала ему воздушный поцелуй. Наверное, это дружеский жест...или же не дружеский?!

Скриншот Instastories

Пока Вова Дантес и Даша Кацурина проводят время вместе, их бывшие Надя Дорофеева и Михаил Кацурин, которым также приписывают роман , не дают поводов для лишних разговоров.

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Дорофеева и Дантес были вместе 10 лет, детей у пары не было. Миша и Даша Кацурины были вместе семь лет – у них родилось двое детей.

Дорофеева и Дантес и супруги Кацурины были довольно близкими друзьями ко всем этим событиям.

Однако раньше поклонники провели небольшое расследование и узнали, что Даша и Надя отписались друг от друга в соцсетях после фото Дантеса на прогулке с Кацуриной.

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Напомним, Даша Кацурина намекнула , почему рассталась с новым парнем Нади Дорофеевой.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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