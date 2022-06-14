Это любовь: Даша Кацурина подарила Владимиру Дантесу романтический поцелуй (фото)

Пара или не пара? Вот такой вопрос сейчас волнует пользователей Сети, которые следят за жизнью Дантеса и Кацуриной после их развода со вторыми половинками. Вова и Даша постоянно подливают масло в огонь – они часто проводят время вместе. Более того, недавно оба засветили кольца на безымянных пальцах!
Пока никто из них не комментирует слухи о романе. Но известно одно – с момента развода Дантес и Кацурина сблизились...возможно просто как друзья. Однако фанаты-расследователи находят повод приписать им отношения:)
Вот совсем недавно Дантес опубликовал у себя в Instastories несколько кадров, как он провожает Кацурину на поезд. Певец прощался с подругой на перроне, а дизайнер махала ему рукой из окна поезда.
Поехала, – кратко подписал фото Дантес.
Более того, артист заснял как Даша посылала ему воздушный поцелуй. Наверное, это дружеский жест...или же не дружеский?!
Пока Вова Дантес и Даша Кацурина проводят время вместе, их бывшие Надя Дорофеева и Михаил Кацурин, которым также приписывают роман , не дают поводов для лишних разговоров.
Дорофеева и Дантес были вместе 10 лет, детей у пары не было. Миша и Даша Кацурины были вместе семь лет – у них родилось двое детей.
Дорофеева и Дантес и супруги Кацурины были довольно близкими друзьями ко всем этим событиям.
Однако раньше поклонники провели небольшое расследование и узнали, что Даша и Надя отписались друг от друга в соцсетях после фото Дантеса на прогулке с Кацуриной.
Напомним, Даша Кацурина намекнула , почему рассталась с новым парнем Нади Дорофеевой.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"