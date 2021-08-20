Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Концерт ОЕ в клубе

Никитюк VS Дурнев

Трек MOZGI на украинском

Эми Адамс - 47

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Это – моя земля: Джамала записала совместный трек с TAYANNA

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
20 августа, 18:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певицы презентовали новую украиноязычную песню специально к 30-летию Независимости Украины. Слушайте трек "Моя земля"
Джамала и TAYANNA записала песню на украинском
Джамала и TAYANNA записала песню на украинском / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сегодня состоялась премьера совместной работы Джамалы, у которой недавно появилась своя табличка на Площади звезд, и Таянны. Исполнительницы представили трек у себя в Instagram-профилях.

Реклама

По словам Джамалы, песня "Моя земля" – это о месте силы и это признание в любви нашей родной земле. Выглядит многообещающе. Давайте послушаем песню!

Jamala и TAYANNA – Моя земля:

Мы стремились создать вдохновляющую композицию об Украине как место силы, колыбель невероятных талантов и уникальной, потрясающей красоты, – рассказала о релизе TAYANNA.

Слушатели оценили работу Джа и Таянны, написав об этом в комментариях к Insta-посту первой:

  • "Я влюбилась в этот трек, аж до слез, девочки. Спасибо за незабываемые минуты"
Реклама

Скриншот: instagram.com/jamalajaaa

  • "Очень красивая песня. Спасибо за ваше творчество"
  • "Фантастическая песня! Музыка, текст! Исполнение! Браво!"

Скриншот: instagram.com/jamalajaaa

  • "Второй куплет такой мед! Как хорошо, что у Украины есть Джамала"

Скриншот: instagram.com/jamalajaaa
Реклама

Клип на песню Джамалы и TAYANNA тоже будет. Премьера его запланирована на 24 августа.

Недавно мы обсуждали, что Джамала забыла слова песни на фестивале Atlas Weekend. Тогда же к ней на сцене присоединилась аlyona аlyona, которая спела с Джа две песни: "Жалі" и "Забирай".

О секретах похудения Джамалы смотрите в сюжете:

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Одесский кинофестиваль-2021 стартовал
Рианна на шопинге в продуктовом магазине
Концерт ко Дню Независимости
Зиброва не пригласили из-за его характера
Ого!
Цитата дня

Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

Мария Бурмака певица
Что еще сказала Мария
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять