Это – моя земля: Джамала записала совместный трек с TAYANNA

Сегодня состоялась премьера совместной работы Джамалы, у которой недавно появилась своя табличка на Площади звезд, и Таянны. Исполнительницы представили трек у себя в Instagram-профилях.
По словам Джамалы, песня "Моя земля" – это о месте силы и это признание в любви нашей родной земле. Выглядит многообещающе. Давайте послушаем песню!
Jamala и TAYANNA – Моя земля:
Мы стремились создать вдохновляющую композицию об Украине как место силы, колыбель невероятных талантов и уникальной, потрясающей красоты, – рассказала о релизе TAYANNA.
Слушатели оценили работу Джа и Таянны, написав об этом в комментариях к Insta-посту первой:
- "Я влюбилась в этот трек, аж до слез, девочки. Спасибо за незабываемые минуты"
- "Очень красивая песня. Спасибо за ваше творчество"
- "Фантастическая песня! Музыка, текст! Исполнение! Браво!"
- "Второй куплет такой мед! Как хорошо, что у Украины есть Джамала"
Клип на песню Джамалы и TAYANNA тоже будет. Премьера его запланирована на 24 августа.
Недавно мы обсуждали, что Джамала забыла слова песни на фестивале Atlas Weekend. Тогда же к ней на сцене присоединилась аlyona аlyona, которая спела с Джа две песни: "Жалі" и "Забирай".
О секретах похудения Джамалы смотрите в сюжете:
Еще новости по теме: