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"Это очень сексуально": Потап рассказал об изменениях в его внешности, которые понравились Каменских

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
11 декабря, 12:40
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В рубрике "Зіркового шляху" – "Сніданок із зіркою" Даниэль Салем побывал на кухне студии MOZGI и пообщался с Потапом. Продюсер и рэпер рассказал о том, какие изменения в его имидже оценила супруга – Настя Каменских
Что Настя Каменских считает сексуальным в образе Потапа
Что Настя Каменских считает сексуальным в образе Потапа / Фото: instagram.com/realpotap

В этом году Потап, который пожаловался подписчикам на жену, поставил себе брекеты. Оказалось, знаменитый продюсер долгое время не мог себе позволить улыбаться на все 32 из-за неровного зуба. И только сейчас он решил исправить ситуацию – причем не с помощью популярных виниров, а именно благодаря брекетам.

Я же, если вы посмотрите фотографии, никогда не улыбался с зубами, никогда не открывал широко рот. Потому что всегда был кривой зуб и стеснялся. Мне стоматолог говорит: "Ну, надо делать что-то, потому что это влияет полностью на все твои суставы, на плечо, на таз, на колено". Я поставил брекеты. Все, конечно, подшучивают надо мной – мол, молодишься, 13-летний пацанчик, – делится Потап с Салемом на телеканале "Украина".

Скриншот: Instagram

На вопрос Даниэля о реакции супруги Потапа, певицы Насти Каменских, на такие новшества, продюсер ответил:

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Жена сказала, что это очень сексуально. Это глaвное, – ответил Потап.

К слову, когда-то Настя Каменских тоже решилась на перемены во внешности, и нет, брекеты она не ставила, цвет волос не меняла – певица занялась спортом и сильно похудела. Теперь Настя – пример для многих девушек. Артистка доказала, что если ты сильно чего-то хочешь (особенно похудеть), то никогда не поздно взять себя в руки и изменить свой внешний вид.

Ранее мы писали, что Потап ведет бизнес с бывшим парнем Насти Каменских. Кроме этого, Настя Каменских призналась, как ласково называет Потапа.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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