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"Это одна из моих самых мощных работ": MamaRika презентовала черно-белое видео на новую песню

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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6 июля, 12:35
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Артистка записала композицию еще до начала полномасштабной войны. Но сейчас эти слова приобрели другой смысл
MamaRika презентовала черно-белый клип
MamaRika презентовала черно-белый клип / Фото: Коллаж: Сегодня

Все больше украинских знаменитостей не только возвращаются домой, но и выпускают новые песни. Так, накануне сразу 17 артистов презентовали патриотический хит "Ми з України", покоривший сердца украинцев и тренды YouTube.

Долгожданная премьера и у певица MamaRika. Сегодня, 06 июля, состоялся релиз песни "Як ти там живеш". На нее MamaRika сняла клип, где показала эмоции, которые испытывает женщина в разлуке с самым близким человеком. Об этом певица рассказала в своем Instagram .

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У каждого из нас есть хотя бы одна личная история, так и не закончившаяся хэппи-эндом… Когда сердце разбито, надежды неоправданны и ты вынужденно начинаешь жизнь заново. Но настоящие эмоции никогда не проходят и при первой возможности рука тянется написать "Как ты там живешь без меня?", – рассказывает MamaRika.

Скриншот YouTube

Певица хорошо знает, как это проживать разлуку с близкими и быть оторванной от привычной жизни. Звезда с малышом на руках уехала в марте в Молдову, а затем – в Польшу. Эта поездка была очень непростой. Но, чтобы спасти сына от войны, артистка была готова на все. В Варшаве MamaRika прожила полтора месяца. Но артистка не смогла больше выносить разлуку и в мае вернулась в Украину к мужу .

MamaRika с мужем и сыном
MamaRika с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

Видео на новую песню снимали в Киеве. Режиссером пригласили Ивана Колпака, ранее работавший над клипами MamaRika "Сину" та "Маємо".

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Скажу, что после этих съемок влюбилась в нашу столицу еще больше – она сейчас особенно грустна и прекрасна. Мы просто гуляли по улицам Киева, без сценариев, и город сам направлял нас, куда идти и что снимать, – делится подробностями певица.

Ранее мы рассказывали что MamaRika перенесла операцию и показала селфи после наркоза.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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