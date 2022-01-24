Это официально: певица Sonya Kay завершила музыкальную карьеру

Сегодня появилась непростая новость для поклонников этой известной певицы. Стало известно, что Sonya Kay завершает музыкальную карьеру...

Sonya Kay сообщила о завершении карьеры / Фото: открытые источники

Такая информация появилась на официальной странице Sonya Kay в Инстаграм. 31-летняя племянница Софии Ротару объявила, что завершает музыкальную карьеру.

Соня Хлябич завершает музыкальную карьеру / Фото: Instagram

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Любі друзі, в мене для вас є важлива новина. Хочу вам повідомити, що, як співачка Sonya Kay, я закінчила свою кар‘єру. Я вважаю, що я зі своєю командою зробили величезний вклад в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде в тренді і може звучати стильно і сучасно. Я отримала декілька нагород важливих в нашій країні і страшенно цим пишаюсь! З ніжністю згадую кожен концерт, міні тур в Америку, глянцеві журнали, в яких я була, співпрацю з відомими брендами. На протязі всього шляху я зустріла багато класних та чудових людей.

Соня Хлябич (настоящее имя артистки – прим.ред), которая не так давно вышла замуж, поблагодарила семью, команду, а также всех поклонников, которые поддерживали ее в период становления ее как артиста:

Артистка обратилась к своей аудитории с благодарностями / Фото: Instagram

Я вдячна своїй родині, своїй команді, своїм любим шанувальникам, кожному, хто мене підтримував і вірив в мене! Я прощаюсь з вами з сумом в серці і зі сльозами на очах. Я хочу вам сказати, що якщо у вас є мрія, як в мене колись була мрія стати співачкою, то ніколи не опускайте руки, вірте в себе і знайте, що у вас все обов’язково вийде! З любов‘ю і вдячністю кожному з вас! Ваша Sonya Kay!

Теперь все интересно, чем же будет заниматься артистка. Но это уже покажет время, а мы продолжаем следить за обновлениями.

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