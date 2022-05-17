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Это полное дно! Стендап-комик разозлил украинцев, пошутив о погибших бойцах ВСУ

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 мая, 11:49
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Юморист Олег Грюндик во время выступления во Львове решил пошутить о выплатах семьям военных, который отдали свою жизнь за Родину. Но шутка обернулась скандалом
Олег Грюндик неудачно пошутил о погибших защитниках Украины
Олег Грюндик неудачно пошутил о погибших защитниках Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время стендаперы все чаще вляпываются в неприятные ситуации из-за своих выходок. То российский комик казахстанского происхождения Нурлан Сабуров показал себя в самом худшем виде, пошутив о месячных. Теперь украинский стендап-комик Олег Грюндик возмутил зрителей своей шуткой.

На днях Грюндик выступал во львовском клубе-бомбоубежище СULT Comedy Hall. Там он неудачно пошутил о компенсации в размере 15 миллионов гривен, которую получают семьи погибших защитников Украины. Видео с мероприятия опубликовали на YouTube-канале STAND UP Battle Club.

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Во время своего выступления стендапер сравнил компенсации семьям погибших украинских героев с "ковидной тысячей" за вакцинацию, которую сначала власти позволяли тратить на ограниченное количество услуг: на книги, поход в спортивный зал или кинотеатр.

Семьям погибших воинов ВСУ компенсируют 15 миллионов гривен, слышали ли такое? А вы знаете, что их можно потратить только на книги, кинотеатры, спортзал, – сказал юморист.

И если зрители, присутствовавшие в зале, смеялись и аплодировали, то в Сети на такую выходку комика отреагировали возмутительно:

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  • Шутка о ВСУшниках – дно. Автору нужно было выписать срача и тем самым закончить выступление.
Скриншот YouTube
  • Олегу Грюндику с шуткой "об умерших ВСУшниках (его слова) и полтора миллиона гривен надо было начистить помоечный писок прямо в зале.
Скриншот YouTube
  • Шутка о погибших бойцах ВСУ и о компенсации это что было? Вы серьезно?
Скриншот YouTube

После волны хейта Олег Грюндик извинился за шутку. По словам комика, он выбрал неудачный пример и никого не хотел обидеть. Видео с извинениями от стендапера появилось в Instagram-аккаунте ZahidWTF .

Я прошу прощения у всех, кого задела моя шутка. Я не хотел никого обидеть. Я осознаю, что этого не стоило, скорее всего, делать. Я буду учиться на своих ошибках, ведь такова моя судьба, – сказал юморист.

Как объяснил Грюндик, он хотел пошутить об ограниченности расходов государственных средств, а не о ВСУ. Однако комик осознал, что поступил неправильно и оскорбил родственников и друзей погибших воинов.

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Кстати, недавно Владимир Остапчук вместе с каналом "Украина" запустил стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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