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"Это полный капец": Тоня Матвиенко впала в депрессию перед днем рождения

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
30 декабря, 20:32
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Исполнительница долго не могла настроиться на празднование своего дня рождения и даже впала в небольшую депрессию из-за приближающего праздника
Певица Тоня Матвиенко
Певица Тоня Матвиенко / Фото: пресс-служба

Певица Тоня Матвиенко, которая недавно показала семейное фото с мамой и дочерью, отпраздновала свой 40-летний юбилей. Журналистам программы "Зірковий шлях" певица рассказала, как отметила праздник в этом году.

Тоня Матвиенко призналась, какой подарок подарил ей любимый супруг Арсен Мирзоян на День рождения. По словам певицы, муж подарил ей украшение. Кроме Арсена Мирзояна Тоню также поздравили друзья и родные.

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Наш знакомый живет в Америке, заказал цветы с доставкой. Мама вышла утром поздравить. Мама мне каждый год вазончики вешает. Приезжали гости с цветами, тортики привозили, подруги торты напекли. Очень было тепло и трогательно, – поделилась с журналистами канала "Украина" Матвиенко.

Тоня Матвиенко отпраздновала 40-летие
Тоня Матвиенко отпраздновала 40-летие / Фото: пресс-служба

Певица добавила, что не хотела отмечать эту дату и даже впала в депрессию перед своим 40-летием.

Депрессовала из-за того, что мне 40 лет, такая дата. Для меня это полный капец. Я всегда за то, чтобы быть молодой, красивой. И тут 40. Ну как-то, честно, время очень быстро пролетело. Но в День рожденья, все прошло. Я сказала: "Дай Бог всем так выглядеть, как я в 40". И 40 лет прекрасны, – рассказала артистка.

Смотрите "Зірковий шлях" в эфире канала "Украина".

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Напомним, недавно Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян приобрели отдельное жилье, но переехать пока что туда не могут из-за проблем с застройщиком.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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