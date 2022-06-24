"Этот день настал": Злата Огневич гуляет на свадьбе

Вечер пятницы, 24 июня, холостячка проводит в компании самых родных. Вместе с родителями и друзьями Злата отрывается на свадьбе. Детали в материале

Злата Огневич. Холостячка ли еще? / Фото: Коллаж: Сегодня

2 недели Злата Огневич вместе с актерами студии "Квартал 95" и коллегами по сцене была в благотворительном туре по Европе. Во время которого Wellboy попрощался с неоднозначным продюсером Юрием Бардашем. А Злата готовилась к долгожданному событию для своей семьи.

Злата Огневич с нетерпением ждала этот день / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Огневич долго интригу не держала, и все раскрыла в своем Instagram. 36-летняя певица посетила свадьбу… младшей сестре Юлии! Которую под венец вел отец Леонид.

Церемония в самом разгаре / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Вместо свадебного платья и классического костюма, молодожены выбрали вышиванки. Сестричка Златы не скрывает – она в положении.

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Сестра Злати Огневич ждет ребенка / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Пока Юлия с уже официальным мужем Евгением фотографировались с гостями, Огневич позаимствовала у невесты букет. Судя по этой сториз, на свадьбу Злата приехала в костюме оверсайз.

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Злата Огневич с сестрой Юлией

Сама же Злата никак не может найти свою любовь. Не помогло и рейтинговое телевизионное шоу "Холостячка". С победителем проекта, Андреем Задворным, Огневич разошлась через полтора месяца . И после этого избегает вопросов о красавчике.

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