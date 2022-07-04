Евгений Кошевой с женой Ксенией набили татуировки в один день (фото)

Звезда "Квартала 95" опубликовал в соцсетях результат работы мастера. Супруга также показала подписчикам с чем же ушла из салона. Сколько новых тату у звездной парочки – читайте в материале

Звездная парочка сделала несколько татуировок / Фото: Коллаж: Сегодня

В прошлом месяце продюсер Алена Мозговая набила патриотическое тату в виде цветов и трезубца с мечом. На днях новую татуировку показала сестра-двойняшка рэпера Позитива. Елизавета набила на бедре изображение Верки Сердючки, которая в костюме балерины выкрикивает "Геть з України, москаль некрасівий!". А уже сегодня свои татуировки показала звездная парочка, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой с женой Ксенией. Супруги посетили столичного тату-мастера Марию.

39-летний шоумен набил на теле два изображения. А если быть точнее, патриотические надписи. Первая – строчка из композиции "Бандерштатівські коломийки" Кузьмы Скрябина. Она гласит: "Тот кто любит Украину должен быть с нами".

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Скриншот Instagram/evgenii.koshevoi

Вторую текстовую татуировку Кошевой набил на лучевой кости. "Был патриотом Украины еще до того как это стало мейнстримом" – могут теперь прочитать на руке шоумена поклонники.

Скриншот Instagram/evgenii.koshevoi

А вот Ксения удивила подписчиков разнообразием. На ключице мастер изобразила небольшие символы, похожие на звезды.

Скриншот Instagram/yalta_k

Вторую татуировку Ксения Кошевая набила на всю спину. Надпись размашистым шифром прочитать в сториз крайне сложно.

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Скриншот Instagram/yalta_k

Сама Ксения ее не описала. 4 тату на двоих – продуктивный день выдался у звездной парочки в салоне.

Раньше мы показывали ТОП-10 патриотических татуировок, которые вы точно захотите себе сделать.