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Евгений Кошевой с женой Ксенией набили татуировки в один день (фото)

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4 июля, 22:10
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Звезда "Квартала 95" опубликовал в соцсетях результат работы мастера. Супруга также показала подписчикам с чем же ушла из салона. Сколько новых тату у звездной парочки – читайте в материале
Звездная парочка сделала несколько татуировок
Звездная парочка сделала несколько татуировок / Фото: Коллаж: Сегодня

В прошлом месяце продюсер Алена Мозговая набила патриотическое тату в виде цветов и трезубца с мечом. На днях новую татуировку показала сестра-двойняшка рэпера Позитива. Елизавета набила на бедре изображение Верки Сердючки, которая в костюме балерины выкрикивает "Геть з України, москаль некрасівий!". А уже сегодня свои татуировки показала звездная парочка, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой с женой Ксенией. Супруги посетили столичного тату-мастера Марию.

39-летний шоумен набил на теле два изображения. А если быть точнее, патриотические надписи. Первая – строчка из композиции "Бандерштатівські коломийки" Кузьмы Скрябина. Она гласит: "Тот кто любит Украину должен быть с нами".

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Скриншот Instagram/evgenii.koshevoi

Вторую текстовую татуировку Кошевой набил на лучевой кости. "Был патриотом Украины еще до того как это стало мейнстримом" – могут теперь прочитать на руке шоумена поклонники.

Скриншот Instagram/evgenii.koshevoi

А вот Ксения удивила подписчиков разнообразием. На ключице мастер изобразила небольшие символы, похожие на звезды.

Скриншот Instagram/yalta_k

Вторую татуировку Ксения Кошевая набила на всю спину. Надпись размашистым шифром прочитать в сториз крайне сложно.

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Скриншот Instagram/yalta_k

Сама Ксения ее не описала. 4 тату на двоих – продуктивный день выдался у звездной парочки в салоне.

Раньше мы показывали ТОП-10 патриотических татуировок, которые вы точно захотите себе сделать.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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