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Евгений Кошевой, Виталий Козловский, Pianoboy: украинские артисты дали концерт в харьковском метро

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 мая, 21:14
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Украинские певцы и актеры "Квартала 95" приехали в Харьков, чтобы выступить перед жителями города и бойцами прямо в метро
Украинские артисты выступили в харьковском метро/ Фото:instagram.com/vasyadoncov
Украинские артисты выступили в харьковском метро/ Фото:instagram.com/vasyadoncov

Сценическая деятельность украинских артистов не прекращается и во время войны. Сейчас звезды пытаются поднимать боевой дух армии и народа своим творчеством. Не так давно прошел благотворительный вечер в Варшаве, где наши певцы собирали помощь для Украины.

Но концерты проходят не только за рубежом. Так актеры "Квартала 95" вместе с исполнителями Виталием Козловским и Pianoboy приехали в Харьков, чтобы провести небольшие благотворительные мероприятия для жителей города и бойцов ВСУ.

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Фотографии и видео с концерта появились в социальных сетях харьковчан, а также местных СМИ.

Фото: instagram.com/vasyadoncov

Сценической площадкой для артистов на этот раз стало харьковский метрополитен. Выступление прошло на станциях "Южный вокзал" и "Спортивная".

Скриншот: instagram.com/kantanyaaa

Вместе с Pianoboy присутствующие зрители в унисон пели один из главных военных хитов этой весны "Ой у лузі червона калина".

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Скриншот: instagram.com/vasyadoncov

Комик Евгений Кошевой успел пообщаться со зрителями и даже ответить на частый вопрос о том, чей Крым.

Напомним, что ранее Евгений Кошевой рассказал, как часто общается с президентом Владимиром Зеленским во время войны.

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Мария Коробова
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