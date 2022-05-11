Евгений Кошевой, Виталий Козловский, Pianoboy: украинские артисты дали концерт в харьковском метро

Сценическая деятельность украинских артистов не прекращается и во время войны. Сейчас звезды пытаются поднимать боевой дух армии и народа своим творчеством. Не так давно прошел благотворительный вечер в Варшаве, где наши певцы собирали помощь для Украины.
Но концерты проходят не только за рубежом. Так актеры "Квартала 95" вместе с исполнителями Виталием Козловским и Pianoboy приехали в Харьков, чтобы провести небольшие благотворительные мероприятия для жителей города и бойцов ВСУ.
Фотографии и видео с концерта появились в социальных сетях харьковчан, а также местных СМИ.
Сценической площадкой для артистов на этот раз стало харьковский метрополитен. Выступление прошло на станциях "Южный вокзал" и "Спортивная".
Вместе с Pianoboy присутствующие зрители в унисон пели один из главных военных хитов этой весны "Ой у лузі червона калина".
Комик Евгений Кошевой успел пообщаться со зрителями и даже ответить на частый вопрос о том, чей Крым.
Напомним, что ранее Евгений Кошевой рассказал, как часто общается с президентом Владимиром Зеленским во время войны.
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