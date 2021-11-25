Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Рома - Заря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Бьюти-выбор звезд

Юная Лорак

BBC vs Royals

Зов ада

Шоу "Маска". Сезон 2

Грэмми-2022
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Почему детский телохранитель Евгений Олейник не спешит жениться – признание актера

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 21:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
6 декабря в 17:00 на телеканале "Украина" стартует показ детектива "Детский телохранитель" с Евгением Олейником в главной роли. Актер признался, почему до сих пор холост
Евгений Олейник признался, что для него брак - это очень серьезно
Евгений Олейник признался, что для него брак - это очень серьезно / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам Евгения, служебные романы для него табу, так что к выбору будущей супруги он относится ответственно

Для меня брак – это очень серьезно. Это моя позиция. Я не готов экспериментировать. Я не хочу ситуаций, когда вдруг сообразил, что это не то. Я хочу, чтобы это был выбор, мой выбор, моя женщина. А это сложно, – говорит актер телеканала "Украина".

После роли в сериале Оксаны Байрак за Евгением закрепилось амплуа своеобразного секс-символа. Поклонницы "засыпали" актера откровенными признаниями в социальных сетях.

Реклама

Мне пишут какие-то нереальные жизненные истории. Если бы я читал это где-то на бумаге, я бы подумал, что это сценарий, – рассказал Олейник.

Евгений Олейник несколько лет добивался актерского успеха
Евгений Олейник несколько лет добивался актерского успеха / Фото: Ексклюзив "Зіркового шляху"

Как мы рассказывали ранее, по сюжету сериала "Детский телохранитель", бывший спецназовец Тарас устраивается в элитное агентство, которое предоставляет услуги по охране детей состоятельных родителей.

На боевых заданиях для Тараса было все очень просто, но в мирной жизни найти общий язык с детьми – настоящее испытание на стойкость. Тарасу необходимо не просто устранить угрозу жизни ребенка, но и вместе с его родителями решить более глубокие проблемы, которые привели к опасной ситуации.

Реклама

Смотрите сериал "Детский телохранитель" в эфире канала "Украина".

Читайте также:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять