Власова танцевала с COVID-19 на Танцах з зірками: Они знали, что у меня вирус

Украинская исполнительница рассказала, что сейчас лечится от опасного вируса. Оказалось, что она, заразившись болезнью, выступала на танцевальном шоу

Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Звездная пара Евгении Власовой и Максима Леоновапокинула 8 эпизод проект "Танцы со звездами". Но, как заявила певица в прямом эфире у себя в Instagram, ей пришлось бы временно покинуть шоу вне зависимости от результатов зрительского голосования и вердикта судей. Причиной этого стал бы позитивный тест на коронавирус, который артистка сделала уже после вылета из проекта.

Не знаю, в какой форме он у меня. Надеюсь, не очень в тяжелой, потому что пока я еще хожу, что-то делаю, – говорит Евгения.

Также Власова пожаловалась на типичные для заболевших симптомы – потерю вкуса и запаха:

Реклама

Самое страшное, что стресс не могу заесть. Ничего не чувствуешь и это ужасно, – призналась певица.

Несмотря на то, что подтверждения болезни на момент выступления у нее не было, она все равно чувствовала слабость, которая мешала танцевать:

Признаюсь честно, это было очень непросто, но мы справились. "Танцы со звездами" – это то место, где никого не интересует, как ты себя чувствуешь. Они знали, что у меня какой-то вирус. Но сказали б, что нужно делать свое дело, раз ты подписала контракт. Я сделала свое дело. Это не очень приятная для меня история, – рассказала Евгения.

Читайте также:

Реклама