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Евровидение-2023 пройдет в Киеве? В столичной мэрии оценили шансы на проведение престижного конкурса

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Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 мая, 14:01
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Власти готовы провести песенный конкурс в Киеве, но ждут решения от организаторов
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник оценил возможность проведения конкурса в Киеве
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник оценил возможность проведения конкурса в Киеве / Фото: eurovision.tv, КГГА

После победы на "Евровидении" в итальянском Турине украинской группы Kalush Orchestra песенный конкурс через год должен пройти в Украине. Из-за войны, которую развязала против нас РФ, пока неясно, где именно пройдет песенный конкурс. Впрочем, столичные власти готовы провести "Евровидение-2023" в Киеве. Об этом сайту "Сегодня" рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

У Киева уже есть опыт проведения "Евровидения", его в столице проводили дважды. Первый раз в 2005 году в помещении Дворце спорта, и в 2017 году в Международном выставочном центре на Броварском проспекте.

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Сцена "Евровидения" в 2005/2017 году.
Сцена "Евровидения" в 2005/2017 году. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы поинтересовались у Николая Поворозника, подавал ли Киев заявку на проведения конкурса в столице.

Для проведения "Евровидения" есть соответствующая процедура. В Украину должны приехать организаторы песенного конкурса. Они оценят обстановку, и примут решение, где именно проводить конкурс. Что касается города Киева, то у нас "Евровидение" уже проходило дважды. Город показал свои возможности – мы можем проводить такие масштабные мероприятия. И если выбор организаторов будет на Киеве, то мы сделаем это в третий раз. Но для это есть много составляющих. Одна из основных – это безопасность, а также международное транспортное сообщение, – рассказал нам первый заместитель главы КГГА.

Николай Поворозник
Николай Поворозник / Фото: КГГА

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По словам Николая Поворозника, сейчас вопрос с городом для проведения "Евровидения-2023" полностью зависит от организаторов конкурса.

Мы готовы провести "Евровидения". Для этого у нас подготовлена вся инфраструктура. Думаю, строить что-то новое нецелесообразно, будем ориентироваться на то, что у нас уже есть – за год, в теперешних условиях, строить что-то новое довольно сложно. Если нам доверят проведение организаторы, то мы проведем конкурс на высоком международном уровне, – заверил нас Николай Поворозник.

Kalush Orchestra на Евровидении – 2022
Kalush Orchestra на Евровидении – 2022 / Фото: Getty Images

Напомним, на днях победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra устроили розыгрыш легендарной розовой панамки и своего трофея, чтобы собрать деньги для украинской армии.

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Кстати, ранее фронтмен хип-хоп коллектива Олег Псюк высказывался по поводу места проведения "Евровидения-2023".

Александр Марущак
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