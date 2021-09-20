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Фагот и Навроцкая не могут завести ребенка: признание музыканта

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
20 сентября, 11:13
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Участник ТНМК рассказал, что они с Ольгой Навроцкой хотят стать родителями, они пытались это сделать, но им не удалось – у дизайнера есть проблемы со здоровьем
Почему у Фагота и Навроцкой нет общего ребенка
Почему у Фагота и Навроцкой нет общего ребенка / Фото: instagram.com/navro

У Олега Михайлюты есть сын от первого брака. Мальчика музыкант очень любит и всячески участвует в его жизни. Фагот признался, что хотел бы еще детей и что они с его возлюбленной – Ольгой Навроцкой – работали над этим.

Но ничего не получилось – пара столкнулась с проблемами.

Мне хочется еще детей, это прикольно. С Олей мы пытались, но не случилось. Есть просто банальные нюансы по здоровью женскому, – рассказал Олег Михайлюта в третьем выпуске шоу "Танці з зірками".

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Фагот и Ольга Навроцкая
Фагот и Ольга Навроцкая / Фото: instagram.com/fahot

Говоря о беременности, Ольга Навроцкая признавалась, что не хочет детей, тем более, что у Фагота есть сын. При этом она не отрицала, что еще захочет родить:

У меня, в принципе, и возраст такой, что уже это сложно сделать. Ну вот не моя тема... Так что я чайлдфри получаюсь... Но я могу сейчас говорить, а через полгода сидеть беременной.

Отношениям Фагота и Ольги Навроцкой уже более 11 лет. Пара счастлива вместе но не торопится идти в ЗАГС. Дизайнер рассказывала, что Фагот звал ее под венец, но тогда его предложение оказалось некстати.

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Когда Навроцкая и Михайлюта познакомились, музыкант встречался с журналисткой Анастасией. Но чувства к Ольге победили и Фагот решил расстаться с девушкой, даже несмотря на то, что та была от него беременна.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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