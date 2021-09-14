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Фанатка "фотошопа" Ани Лорак показала себя без макияжа (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 08:30
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Певица часто ретуширует собственные фото, чтобы ее лицо выглядело худее, скулы выразительнее, а щеки меньше. В сторис Лорак выложила видео без Instagram-масок
Как Ани Лорак выглядит без макияжа
Как Ани Лорак выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/anilorak

Певица позировала в повседневной спортивной одежде, она собрала волосы в пучок и надела кепку. На лице Ани Лорак нет макияжа и отчетливо видны ее родинки, которые она периодически прячет под мейком.

"Улыбнись", – советует поклонникам Ани Лорак.

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Как Ани Лорак выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Ани Лорак без макияжа / Фото: instagram.com/stories/anilorak

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Ранее Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с Ани Лорак. И казалось бы, ничего необычного в этом нет, но когда Ани тоже разместила в соцсети этот снимок, стало заметно, как она изменила свое лицо с помощью фоторедактора.

Вот фотография в профиле Киркорова:

Ани Лорак в Instagram Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/anilorak
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А вот Лорак в своем же Instagram:

Ани Лорак у себя в Instagram / Фото: instagram.com/anilorak

Кстати сама Ани Лорак рассказывает своим фолловерам, что внешность — это "всего лишь обертка, которую мы можем приукрасить". Самое же главное, по мнению певицы – наполнить себя духовно, развиваться и искать внутренний баланс.

Как звезды относятся к бодипозитиву – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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