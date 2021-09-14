Фанатка "фотошопа" Ани Лорак показала себя без макияжа (фото)

Певица позировала в повседневной спортивной одежде, она собрала волосы в пучок и надела кепку. На лице Ани Лорак нет макияжа и отчетливо видны ее родинки, которые она периодически прячет под мейком.
"Улыбнись", – советует поклонникам Ани Лорак.
Ранее Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с Ани Лорак. И казалось бы, ничего необычного в этом нет, но когда Ани тоже разместила в соцсети этот снимок, стало заметно, как она изменила свое лицо с помощью фоторедактора.
Вот фотография в профиле Киркорова:
А вот Лорак в своем же Instagram:
Кстати сама Ани Лорак рассказывает своим фолловерам, что внешность — это "всего лишь обертка, которую мы можем приукрасить". Самое же главное, по мнению певицы – наполнить себя духовно, развиваться и искать внутренний баланс.
Как звезды относятся к бодипозитиву – смотрите в сюжете:
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