Фаны Лорак получили резкий ответ от Федишин после попытки атаковать ее соцсети

Ирина Федишин рассказала, что поклонники Ани Лорак стали ей писать, после недавнего интервью

Ирина Федишин ответила фанатам Ани Лорак / Фото: Instagram

Ани Лорак решила молчать о российской агрессии, так как боится потерять свою карьеру в России. Ирина Федишин осудила певицу за такую позицию. Сама Лорак никаких комментариев не дает и пропала из соцсетей, а вот фанатам артистки не понравилось слышать правду о своей певице и они ничего лучше не придумали, как писать Федишин.

Украинская певица не стала молчать о такой активности фанов Лорак и решила записать несколько Stories.

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Правда глаза колет? Не тратьте свои усилия на все эти комментарии, потому что нам с вами точно не по пути. Ваши страницы я блокирую, у меня сейчас нет времени отвечать. У меня есть дела поважнее – я занята тем, как помочь своей стране, потому что Россия убивает тысячи мирных украинцев, детей. Ани Лорак об этом молчит, а если молчит – значит соучастница. Поэтому не надо ее оправдывать

Скриншот: Instagram

Напомним, Ани Лорак уже около восьми лет живет и работает в стране-агрессоре, за все время российско-украинской войны сумела написать только один пост в соцсети о мире. Однако она так и не вспомнила, кто стреляет по украинцам и с какой стороны летят ракеты в нашу страну.

К слову, в Сети появилась информация, словно артистка уехала из России. Фанаты узнали, где сейчас может находиться звезда.

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