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Фаны Лорак получили резкий ответ от Федишин после попытки атаковать ее соцсети

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23 марта, 19:36
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Ирина Федишин рассказала, что поклонники Ани Лорак стали ей писать, после недавнего интервью
Ирина Федишин ответила фанатам Ани Лорак
Ирина Федишин ответила фанатам Ани Лорак / Фото: Instagram

Ани Лорак решила молчать о российской агрессии, так как боится потерять свою карьеру в России. Ирина Федишин осудила певицу за такую позицию. Сама Лорак никаких комментариев не дает и пропала из соцсетей, а вот фанатам артистки не понравилось слышать правду о своей певице и они ничего лучше не придумали, как писать Федишин.

Украинская певица не стала молчать о такой активности фанов Лорак и решила записать несколько Stories.

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Правда глаза колет? Не тратьте свои усилия на все эти комментарии, потому что нам с вами точно не по пути. Ваши страницы я блокирую, у меня сейчас нет времени отвечать. У меня есть дела поважнее – я занята тем, как помочь своей стране, потому что Россия убивает тысячи мирных украинцев, детей. Ани Лорак об этом молчит, а если молчит – значит соучастница. Поэтому не надо ее оправдывать

Скриншот: Instagram

Напомним, Ани Лорак уже около восьми лет живет и работает в стране-агрессоре, за все время российско-украинской войны сумела написать только один пост в соцсети о мире. Однако она так и не вспомнила, кто стреляет по украинцам и с какой стороны летят ракеты в нашу страну.

К слову, в Сети появилась информация, словно артистка уехала из России. Фанаты узнали, где сейчас может находиться звезда.

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