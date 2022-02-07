Фаны задали Вере Брежневой очень неудобный вопрос о Константине Меладзе – певица резко ответила

Уже ни для кого не секрет, что Вера Брежнева закрутила роман с Константином Меладзе, когда она находилась в составе "ВИА Игры". Продюсер тогда был женат на Яне Сумм, которая подарила двух дочерей и сына. Долгое время об этих отношениях никто не знал, даже сама жена Меладзе ни о чем не догадывалась.
Однако через годы Яна, узнав обо всем, подала на развод, и потом публично сказала все, что думает о Брежневой.
Кстати, многие предполагали, что певица решила стать любовницей Меладзе ради выгоды! Некоторые даже сетовали, мол "о каких чувствах можно говорить, когда продюсер старше артистки на 19 лет?!"
Далее по теме
Ходили слухи (и иногда до сих пор хотят), что Вера хотела уйти из группы и начать сольную карьеру, а влиятельный и знаменитый продюсер мог бы ей в этом помочь. Впрочем, певица постоянно развеивает такие мифы.
На днях Insta-фоловеры задали Брежневой каверзный вопрос: "Вы такая молодая и красивая. Зачем вам такой старый муж?"
В ответ артистка осудила фанатов за бестактные вопросы, а затем призналась, что полностью удовлетворена своим выбором.
Желаю вам найти своего мужа! Такого, чтобы нравился вам, а не всем остальным, – лаконично выразилась певица.
К слову, в 2000-х Вера пыталась устроить личную жизнь – она вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана и родила ему дочь Соню. Впрочем, брак распался через несколько лет, по слухам, из-за Меладзе.
Напомним, 3 февраля Вера Брежнева отметила 40-летие. Мы писали о том, как певица превратилась из скромной девушки в мечту многих мужчин.