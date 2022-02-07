Фаны задали Вере Брежневой очень неудобный вопрос о Константине Меладзе – певица резко ответила

Экс-солитка "ВИА Гры" состоит в браке с продюсером уже шесть лет, однако некоторые поклонники до сих пор не смирились с этим и все... из-за возраста!

Вера Брежнева отреагировала на обидный вопрос о Константине Меладзе. / Фото: Instagram

Уже ни для кого не секрет, что Вера Брежнева закрутила роман с Константином Меладзе, когда она находилась в составе "ВИА Игры". Продюсер тогда был женат на Яне Сумм, которая подарила двух дочерей и сына. Долгое время об этих отношениях никто не знал, даже сама жена Меладзе ни о чем не догадывалась.

Однако через годы Яна, узнав обо всем, подала на развод, и потом публично сказала все, что думает о Брежневой.

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Кстати, многие предполагали, что певица решила стать любовницей Меладзе ради выгоды! Некоторые даже сетовали, мол "о каких чувствах можно говорить, когда продюсер старше артистки на 19 лет?!"

Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Ходили слухи (и иногда до сих пор хотят), что Вера хотела уйти из группы и начать сольную карьеру, а влиятельный и знаменитый продюсер мог бы ей в этом помочь. Впрочем, певица постоянно развеивает такие мифы.

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На днях Insta-фоловеры задали Брежневой каверзный вопрос: "Вы такая молодая и красивая. Зачем вам такой старый муж?"

В ответ артистка осудила фанатов за бестактные вопросы, а затем призналась, что полностью удовлетворена своим выбором.

Желаю вам найти своего мужа! Такого, чтобы нравился вам, а не всем остальным, – лаконично выразилась певица.

Скриншот Instagram/ververa

К слову, в 2000-х Вера пыталась устроить личную жизнь – она вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана и родила ему дочь Соню. Впрочем, брак распался через несколько лет, по слухам, из-за Меладзе.

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Напомним, 3 февраля Вера Брежнева отметила 40-летие. Мы писали о том, как певица превратилась из скромной девушки в мечту многих мужчин.