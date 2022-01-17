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Фаворит Холостячки "изменил" Злате Огневич с симпатичной блондинкой

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 января, 14:06
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Финалист романтического реалити и близкий друг Златы Огневич Маским Тарапата неожиданно засветился с симпатичной блондинкой в ресторане, чем разгневал своих фанов
Максим Тарапата взбудоражил Сеть фото с блондинкой.
Максим Тарапата взбудоражил Сеть фото с блондинкой. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/tarmaks

После финала "Холостячки-2" Злата Огневич и Максим Тарапата очень сблизились – они вместе ходили на прогулки, много общались и даже встретили вместе Новый год! Также мужчина поддержал певицу после болезненного разрыва с победителем проекта Андреем Задворным. Неудивительно, что фаны начали приписывать роман Злате и Максиму.

Однако, пока Злата отдыхает в одиночку в Африке, Макс очень заинтриговал Сеть общим романтическим фото с блондинкой. Фолловеры даже обеспокоились.

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В Instagram друг Огневич опубликовал фото с девушкой в ресторане. А вот под фотографиями он размышлял о... шампанском и вине.

Тарапата пил шампанское с ведущей YouTube-канала.
Тарапата пил шампанское с ведущей YouTube-канала. / Фото: instagram.com/tarmaks

Всегда увлекала картина, когда человек с непреклонным выражением лица размышляет, какое именно вино или шампанское хочется выпить в этот вечер. Особенно когда разговор с сомелье больше напоминает игру в шахматы в уме, где вместо фигур используются бутылки вина разных сортов и регионов, – написал Тарапата.

Как выяснилось, Тарапата пил шампанское с ведущей YouTube-канала о вине "НеВинная" Лелей Зиновьевой, которая раньше расспрашивала у Дмитрия Шевченко о его новой избраннице.

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Тарапата также добавил, что недавно на YouTube вышло его интервью с Лелей, во время которого они готовили омлет с игристым напитком.

Впрочем, подписчики обратили внимание не на слова Тарапаты о шампанском, а на женщину рядом с ним. Некоторые отметили, что мужчина якобы "изменяет" Огневич, а кто-то предположил, что Злата покинула Максима:

  • Надеюсь, Макс знает, что есть много женщин лучше и интереснее Златы. Эта дамочка вообще красавица.
  • Народ ему что до конца жизни сохнуть за Златой? Не забывайте – это она его бросила.
  • Макс как так: "изменяешь" Злате.
  • Макс, вам подходит блондинка.
  • Макс, может вам лимончик съесть? Что-то физиономия у вас слишком довольна. Кстати, рядом со Златой вы никогда так не сияли.
  • Почему ты не в Африке?
Скриншот instagram/tarmaks

Напомним, на днях Злата Огневич праздновала 36-летие. Смотрите в материале, как Макс Тарапата креативно поздравил певицу с днем рождения.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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