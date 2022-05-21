Федишин припомнила Поляковой кокошник, а Приходько – Евровидение-2009: все из-за слов о гомофобии

Певица Ирина Федишин резко ответила звездам, которые раскритиковали ее гомофобную позицию. Среди них оказались Оля Полякова Анастасия Приходько и Melovin

Ирина Федишин ответила коллегам, которые раскритиковали ее за гомофобию / Фото: Скриншот из видео

Певица Ирина Федишин ошарашила своим заявлением о том, что считает представителей ЛГБТ-сообщества грешниками. После таких слов многие звезды украинского шоу-бизнеса раскритиковали исполнительницу за нетолерантное отношение к людям.

Как отреагировали коллеги по сцене?

Так, среди тех, кто высказался о скандальном заявлении Федишин оказались Оля Полякова, Анастасия Приходько, Melovin и многие другие знаменитости.

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Полякова добавила в своем Instgaram сторис с фрагментом слов коллеги и назвала это "средневековьем", а также предложила Ирине дальше просто петь.

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А вот Анастасия Приходько и Melovin написали более развернутое мнение в своем Facebook.

Из-за геев все! Ну никогда я не видела, чтобы человек себя собственноручно, так быстро закапывал..., – написала Приходько.

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Melovin высказался жестче и приравнял гомофобию к рашизму:

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Тебе для судейства "развратного", "греховного", "гомогейского" конкурсу пришлось сделать над собой СТРАШНОЕ усилие, а потом побыть рот с мылом ДОВЕ, сходить в церковь и поставить свечку за упокой своей карьеры, – моционально отреагировал певец.

Федишин ответила

Наконец-то Ирина Федишин собрала в себе силы и ответила всем своим "обидчикам" сразу. В Instastories певица сделала репост видеоразбора конфликта от блогера Ростислава Калацынского, который поддержал ее позицию.

Федишин тут же вспомнила, как Анастасия Приходько выступала на Евровидении-2009 за Россию.

А кто такая Настя Приходько? Настя, патриотизм – это любить свою страну всегда, а не только сегодня быстро переобуться, – написала Федишин.

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А Поляковой коллега решила напомнить о кокошнике, который раньше был визитной карточкой певицы. Несмотря на то, что Полякова отказалась от карьеры в России, Федишин посчитала ее одной из тех звезд, кто тоже быстро переобулся.

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А теперь так. Оля, но лучше поздно, чем никогда, – съязвила певица.

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Досталось и Melovin, который к тому же и является тем самым представителем "греховного" сообщества ЛГБТ. Почему-то Федишин обвинила певца в не толерантности.

Меловин, красивые у тебя песни, но за твою невоспитанность и нетолерантность – "0" баллов, – отреагировала Федишин.

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Реабилитироваться в глазах тех, кто осудил Ирину, она похоже не старалась и подлила масла в огонь очередным заявлением. По мнению Федишин, сегодня СМИ разрушают традиционный образ семьи и толкают людей на грех, говоря о ЛГБТ.

Постепенно складывается ситуация, когда защиты требует самая ценная составляющая общества – а это семья, – написала Ирина. – И чем больше мы говорим об этом – тем это больше может подтолкнуть к такому греховному выбору.

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Также сайт "Сегодня" подготовил материал о том, как, пытаясь погасить хейт от Евровидения, Федишин удалось раздуть скандал с ЛГБТ.