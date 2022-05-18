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Феномен Федишин: как, пытаясь погасить хейт от Евровидения, раздуть скандал с ЛГБТ

"Срачи" прилетели
Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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18 мая, 15:20
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У певицы Ирины Федишин есть не только талант артиста, но и способность разжигать скандалы вокруг себя. Разбираем этот "феномен" и то, что за ним стоит, – в авторской колонке.
"Срачи" прилетели к Ирине Федишин!
"Срачи" прилетели к Ирине Федишин! / Фото: Коллаж: Сегодня

Ирина Федишин, которая пару дней назад попала под волну хейта из-за "неправильного" голосования за Польшу на Евровидении, попыталась оправдаться в интервью ютуб-блогеру Алине Доротюк, но закопала себя еще больше.

Правда об оценке Польши на Евровидении

Ирина не стала больше выкручиваться и призналась, что не давала польскому участнику 10 баллов (как она изначально написала в своем Инстаграм), а поставила его на 10-е место (из 25 участников), просто "была на эмоциях" и неправильно сформулировала. И, по ее словам, "это не ноль баллов".

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Действительно, по правилам Евровидения, 10-е место получает не 0, а 1 балл. Тоже не густо, согласитесь. Но с учетом оценок других наших судей, Польша оказалась в "украинском рейтинге" на 11-м месте, а это уже – чистый ноль. А с ним – громкий скандал.

Федишин оправдывается теперь так: мол, голосовала не по политическим мотивам, а "за музыку, за искусство"…

Но и это не все – Ирина так разговорилась, что сама набросала на вентилятор новых какашек. При этом, не поняв, что вентилятор дует в ее сторону. Или сделала вид, что не поняла...

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Ирина Федишин на интервью с Алиной Доротюк.
Ирина Федишин на интервью с Алиной Доротюк.

"ЛГБТ не осуждаю, но это большой грех"

Когда Ирину спросили о том, как она судила на конкурсе представителей ЛГБТ-сообщества, учитывая, что ранее она, мягко говоря, не поддерживала секс-меньшинства, Федишин понесло:

Я абстрагировалась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество я не понимаю, для меня это большой грех…

На этом моменте Ирина, видимо, догадалась, что сболтнула лишнего и что не в России живет, попытавшись подстелить себе соломки, но подсунула дров в костер:

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Но я этих людей не осуждаю, потому что это их жизнь. И они сами ее разрушают. Мы все будем отвечать перед Богом… Я – духовный человек, и я четко знаю, что это тяжкий грех. Но каждый делает выводы, мы все разные. Мы не святые, все грешат. Пожалуйста, вам нравится себя разрушать – разрушайте...

В битве за европейские ценности мы забываем главную из них

Как вы понимаете, тот самый вентилятор сейчас активно включился – и бьет по Ирине Федишин "неправедным" гневом во всех соцсетях.

Особенно "ароматный" поток хейта несется со стороны коллег (а по совместительству – конкурентов), которые не могут простить Федишин ее бешеную популярность (в последние лет 5 она стала одной из самых востребованных артисток страны).

На вентилятор яростно набрасывают даже те, кто когда-то выступал на Евровидении за Россию, имея при этом украинский паспорт. Ну, вы поняли…

В общем, все это смотрится гадко и пошло. Особенно во время войны. Словно стоишь у выгребной ямы, обдуваемый смрадным "ветром" того самого вентилятора.

Эти хейтометы сейчас скажут: "Мы сражаемся за европейские ценности!" Отвечу. Давайте вспомним главную европейскую ценность: возможность высказывать свое мнение и позицию.

Вот у Федишин такая позиция. А у нас – другая. Мы – разные. И не только в сексуальных предпочтениях… Именно этим мы отличаемся от нашего главного врага.

P.S.

На самом деле, что бы Федишин ни сказала по поводу ЛГБТ, ей бы все равно прилетело – от "грешников" или от "праведников". Но она ориентируется на вторых, которые и составляют костяк ее аудитории.

Но все же, как опытный и нескромный медийщик, поварившийся в украинском шоу-бизнесе десяток лет, посмею предположить, что "феномен Федишин" до безобразия банален: отсутствие пиар-чуйки и умения правильно расставлять акценты для медиа. Из-за чего нам скармливают то, что приводит к глупым скандалам.

Поэтому предлагаю называть сей феномен просто: федишинг (от англ. fedishing – кормление).

До следующих "срачей"!

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Алексей Сысоев
Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua

В журналистике - с первого дня третьего тысячелетия, когда был еще студентом-филологом. Работал репортером, креативным копирайтером, выпускающим и шеф-редактором газет и сайтов. Больше 15 лет опыта на рынке рекламы и коммуникаций в украинских СМИ. В команде сайта segodnya.ua - с ноября 2020 года. Занимаюсь формированием креативных направлений издания. Отвечаю за разработку и внедрение спецпроектов.

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